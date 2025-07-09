積極布局次世代通訊生態系 工研院赴歐開啟 6G 國際合作

為推動臺灣次世代通訊技術及產研國際合作，在經濟部帶領下，工研院攜手產官學研參加歐盟規模最大、最具指標性的次世代通訊研發盛會「2025 EuCNC＆6G Summit」，並簽署3項重要6G產研合作。

同時，工研院首度在英國劍橋大學與英國聯合電信聯盟（UK Federated Telecoms Hubs；UK FTH）共同舉辦的臺英6G研討會，匯聚臺灣與英國電信產官學研，共同推動6G次世代通訊技術創新與國際合作契機，期望打造全球創新生態系。

這次臺灣6G技術拓展團，包括台灣資通產業標準協會、聯發科（2454）、仁寶（2324）、明基材（8215）、稜研科技*（7812）、耀登（3138）、義傳科技、泰雅科技、円通科技、工研院、資策會及國科會6G計畫辦公室、中正大學、臺科大與清華大學等產官學研單位，繼與歐盟6G計畫合作之外，進而拓展與英國與德國雙邊交流合作機會，累計吸引來自15個國家研究機構、學校及大廠約300人交流，與超過100個歐洲研究機構、6G相關組織、大學等進行合作洽商，未來將於英國、德國、荷蘭及西班牙等國際6G場域共同驗證臺灣自主技術，有助於臺灣次世代通訊產業掌握未來6G的發展方向與系統規格，提早布局國際市場商機。

經濟部產業技術司專門委員張明芳表示，臺灣在全球ICT供應鏈中扮演的重要角色，過去經濟部也針對6G已先期技術研發進行與國際布局，帶領產學研前進歐盟。6G時代是國際合作的關鍵時刻，未來網路的發展需要跨國、跨領域攜手合作。經濟部將持續致力推動產業創新，積極串聯臺灣與國際的研發能量，在6G前瞻技術促進研發與國際合作，推進臺灣產業進入歐洲6G研發生態系。

工研院於「2025 EuCNC＆6G Summit」首度發表「FORMOSA-6G」計畫，包含6G新型晶片、非地面網路（NTN）等技術研發與端到端驗證平台建置，打造完整產業鏈。此次工研院簽署3項6G國際產研合作，分別與歐盟6G-SENSES計畫、荷蘭應用科學研究院（TNO）合作，深化感測與通訊整合（ISAC）技術，並推動可重構智慧表面（RIS）技術將於6G實驗場域驗證。同時，工研院亦偕同円通科技與德國弗勞恩霍夫生產技術研究所（Fraunhofer IPT）合作，共同發展智慧產線元宇宙解決方案。

在臺英6G技術雙邊交流上更為深化，此次臺英6G聯合研討會，匯聚臺灣與英國電信產官學研，如英國科學創新與技術部（DSIT）、英國電信創新網路（UKTIN）、英國電信（BT）、英國數位技術中心（Digital Catapult）、半導體應用技術中心（CSA Catapult）、劍橋大學、布里斯托爾大學等，聚焦5大6G關鍵技術，如非地面網路（NTN）、開放式無線接取架構（Open RAN）、AI原生網路、感測與通訊整合（ISAC）、可重構智慧表面（RIS）等，期望推動次世代通訊技術創新打造全球生態系。

工研院副總暨資訊與通訊研究所所長丁邦安表示，「開放」自5G時代以來一直是臺灣的重要核心價值，工研院攜手臺灣產業、學界與研究機構，積極投入Open RAN研究，為6G發展奠定堅實基礎。為加速6G技術驗證，工研院已啟動6G實驗網建置計畫，今年將於新竹中興院區內設置6G實驗網路，作為產業界連結國際合作的樞紐，誠摯邀請國際合作夥伴來臺參與聯合測試。

英國科學創新與技術部（DSIT）副處長 Catherine Page表示，英國致力推動新世代數位技術發展，在5G與網路覆蓋上已取得明顯進展，現階段正積極布局6G發展。英國未來網路發展三大目標，包括透過提升覆蓋與包容性以縮減數位落差、確保未來網路的韌性與可靠性，及實現永續的數位化發展。她肯定與臺灣在半導體、開放式無線接取網路（Open RAN）等領域的國際合作，並高度期待持續深化英臺合作，期盼雙方攜手開創更多合作新契機。