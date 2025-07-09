日圓換匯用現金外、雙幣卡也超香⋯匯率看「這」！林氏璧揭最划算7攻略

這是一篇對於常常去日本玩的朋友的換日幣的經驗談。日幣漲漲跌跌，常常牽動到日本旅遊的朋友的心情。但一個基本原則是，如果您只是偶而去一次，換的錢也不多，其實匯率真的不會差太多，就放寬心吧！

前幾年是怕日幣一路漲，2013-2015年還有2016川普當選以來是怕日幣一路跌，特別是安倍經濟學目前就是用印鈔票來挽救經濟的。

不論如何，我想以日本旅遊中毒者的觀點，這篇換日幣的經驗談大原則是沒有改變的。尤其是分批換入，是避險的重要方式！

誰知道日幣會不會忽然來一個反彈，讓你徒呼負負沒有買到便宜的匯率？不想賭的話，分批買進是大原則。如果你發現你去日本時日幣又低了，就一路刷卡吧！

現在我只想和大家大聲吶喊：同協們，好日幣，不換嗎？時間拉長到最近20年來看，日幣在0.22以下的水位都是超甜的，近來還掉到0.2左右，台幣除以5的低價。

高居不下的機票已經回到疫情前的水位，在2026年11月開始會改為機場才退稅，最近去日本玩是不錯的時機。還不快去準備去日本的行程？

但要是你只是一兩年才去一次日本，匯率上上下下其實對你影響不大。匯率一路走低，怎麼樣都是相對便宜的，你就準備個很基本需要用的現金，到日本選張回饋3%以上的好信用卡或是支援PayPay的電子支付方式即可。

如果你和我常去日本，常有用日幣消費的需求，還是照這幾個原則：

1.申請一個外幣帳戶 2.保存一部分的旅遊基金 3.不要貪心，覺得應該還可以再低而遲遲不換 4.分批換入，是避險的重要方式 5.可以參考，但不要太相信所謂匯率專家的預測 6.不一定要用現金。雙幣卡也是好選擇 7.準備多種支付方式分散風險

如果之後日幣到你去旅遊的時候是一路降的，到日本使用支援PayPay的電子支付即時當天換匯可能會是划算的。

信用卡的話，VISA和Master會看前一天的匯率，JCB則會延遲到商家請款日。我個人會準備不同的支付方式以分散可能的匯兌風險。

我在2006年5月決定要在日本結婚，開始存日幣，高買低賣。這幾年累積了一些經驗，這一篇就來以一個日本旅遊中毒者的觀點，來分享一下我十多年來的換匯心得吧。

首先，要有些基礎知識，可看Dorcas的這篇：[情報] 兌換外幣現鈔資訊整理

換匯率的建議

1.趁匯率低時趕快去換。 2.請在銀行工作的熟人幫忙換，有時可以換到非常漂亮的匯率。 3.利用外幣提款機的減分優惠，像是台銀或兆豐銀都有，但外幣提款機數量不多。 4.持有兆豐信用卡，至兆豐銀臨櫃換外幣時出示信用卡即可享有減分優惠。

學會看匯率表

現金賣出匯率，即期賣出匯率該看哪一個？匯率表有四種匯率，如果你只是偶而去一次日本，那就只要看現金匯率即可。

要看「現金賣出匯率」，把台幣換成日幣現金。

本篇我的經驗是開外幣帳戶，那你就需要看即期匯率，比現金匯率便宜。即期賣出匯率，是你在線上網路銀行或是帳戶中把台幣換成日幣。

但要可以用，你得把日幣從帳戶裏提出來。買入匯率則是你要把日幣賣回給銀行，她們會賤價買回去，銀行當然沒這麼好心，這裡是她們可以賺錢的地方。

牌告匯率的部分，臺灣銀行、中國信託這兩個我最常用。這樣就可知道你是不是買在近期匯率的最高或最低點！

在有人喊日幣會續貶，大家不妨觀望一下，有換就好，別梭哈，小心2015年一路降下去一路把台幣換完的悲劇。

這時要想起那句名言了…日幣跌的時候，別空手接菜刀！當然如果只是單次去日本的旅費，那應該也不會差多少的，現在是可以換了沒錯！但中毒者想的可是此後一兩年的旅費，對吧？

領出外幣帳戶的日幣，要扣多少手續費？

看各銀行規定，基本概念是補那家銀行即期與現金的匯差。

我個人常常往來的銀行，由於是VIP戶的緣故，將外幣帳戶的日幣領出現鈔是不須手續費的！可以找家最常往來的銀行，有一定的資產，應該都可加入為VIP戶。詳細請詢問各家銀行。

另外，小道消息是，如果認識行員，可能有機會有優惠。這就大家各憑本事了吧。

提領日幣有臨櫃換匯、線上結匯、外幣ATM領日鈔、外幣帳戶線上換匯日後再提領現鈔等等做法。外幣ATM領日幣，時間很彈性，可以在放假日領，不用像臨櫃要排隊。

如果你不是任何銀行的VIP，據說外幣ATM匯率會有一些優惠。

林氏璧個人的日幣換匯心得

申請一個外幣帳戶！

身為日本旅遊中毒者，由於隨時會出發「回」日本，申請一個外幣帳戶，有一個外幣戶頭，隨時低買高賣日幣是基本的需求。

在台灣的銀行申請外幣帳戶，你通常可以選擇需要換的幣別，我是選港幣，日圓，歐元，美金這幾種主要貨幣。

題外話，你要買基金，也是選擇外幣交易的話，才可以避免掉匯差的損失，現在很多銀行都可以很方便的在網銀上換匯。

從自己的台幣帳戶的錢換成外幣，不需另外的手續費，可能可以用較優惠的即期匯率來換。但一天的交易額有上限：台幣五十萬。

此外，請注意，要在銀行營業時間內（9AM~3:30PM），非營業時間的匯率會比較差！

保存一部分的旅遊基金

我現在戶頭裏有日幣60萬，我是死都不會賣的…見低就換，高了也可以賣。

這60萬我也搞不清楚是多少匯率換的了，可以不被高高低低的匯率影響心情！不過如果不是常去日本，就不建議這樣作。

因為日圓利息奇低無比，長期以來日股表現差勁，基金也實在沒啥好買的！所以留著日幣，除了拿去日本花掉，還真不知道要做什麼。

不要貪心，覺得應該還可以再低而遲遲不換！

不要設定一個數字，比方說，0.21以下我才要換，那你有得等了！有一小波下跌，就可以買一些了！如果處在一波日幣走跌的態勢，反而要小心反彈。誰知道日幣會不會忽然來一個反彈，讓你徒呼負負沒有買到便宜的匯率？

分批換入是避險的重要方式！

比如說兩個月後計畫要去，總共想要換14萬日幣，可以見低就換個4萬，就跟定期定額的概念一樣，可以分散風險。

如果你發現你去日本時日幣又低了，就一路刷卡（回來再把日幣存回銀行）。

可以參考，但不要太相信所謂匯率專家的預測！

我常看到有些匯率大師，說美元會見到31.5，或是日圓兌美元會在多久內見到88什麼的。請告訴我，你有遇過準過的嗎？真不知道她們是怎麼寫出這些預估的！

我2006年開始接觸匯率，開外幣帳戶，以外幣買基金。當時市場上一片看漲日圓/看好日股/看衰美元之聲，結果呢？日圓一路慢慢的跌到0.26，美元一路漲到33。美元一直到這一年以來，才忽然一路跌到32以下，現在更跌破29了。

日圓則是金融海嘯的2008年之後，才一路上升至此。這麼多年來，我幾乎沒有看到哪個專家對於日幣走勢的預測是準確的。

（2025年6月底的現在，主要是因為台幣走強，日圓忽然又一波的跌勢。還會貶嗎？還有空間貶嗎？所謂專家就是被拿來打臉的，讓我們繼續看下去…）

不一定要用現金，雙幣卡也是好選擇！

另外，如果實在怕日幣一路升，也可以先把現在相對便宜的日幣匯率鎖起來，也就是先換一些日幣。可以用近年來很流行的雙幣卡，也可以真的去提領日幣。

持一般信用卡到國外消費，都是用即期匯率，會因為結算日不同造成匯率變動，完全操之於他人。

用雙幣信用卡，最大的好處是能夠自己在匯率好的時候先換好外幣，當需要使用外幣消費時，直接從信用卡的外幣帳戶扣款，免除換匯的匯差損失。

所以直到你刷卡回來到要付帳單之前，只要匯率還有下來的機會，你都有機會來得及撿到較便宜的日幣來付帳單喔！

準備多種支付方式分散風險

如果之後日幣到你去旅遊的時候是一路降的，到日本使用支援PayPay的電子支付即時當天換匯可能會是划算的。

信用卡的話，VISA和Master會看前一天的匯率，JCB則會延遲到商家請款日。我個人會準備不同的支付方式以分散可能的匯兌風險。

日股跌、日幣漲？

這個原則，在2008年金融海嘯之前真的很準，原因是因為日圓套利交易，當時日幣會隨著股市大起大落。

股市漲一波，日圓像崩盤一樣直接自由落體。股市大跌，日圓像坐電梯一樣直線上升。

不過，日幣漲上0.35之後，這個連動關係消失了。但真的大漲大跌時，偶爾還是會見到。

不過若是遇到要出發了，日幣卻越來越高怎麼辦？這時就該善用高回饋信用卡。

一週以上還沒換的，我會建議大家等等看，等她下來。一週內要成行但還沒換的朋友，有一個賭博的方法…一路用刷卡。

刷卡用的是即期匯率，且會刷卡後數天才請款，也許當時的匯率就已經掉下來了（當然，也可能更高）。

至於要使用哪張卡？由於有海外刷卡手續費1.5%，建議選擇一張海外消費可以有2%現金回饋以上的卡！

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