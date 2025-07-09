「0.2014」非史上最甜日幣？正確應該說30年來新低…林氏璧：當時除以6！

史上最甜日幣？

怎麼這麼多新聞都在寫日幣匯價創歷史新低？

正確描述是30年來的新低。在1985年9月之前，日幣對台幣是除以六。你沒看錯！除以六！

當年後來發生了廣場協議。1985年9月22日，五國（美國、日本、西德、英國和法國）在紐約廣場飯店達成「廣場協議」。

當時美元匯率過高而造成大量貿易赤字，為此陷入困境的美國與其他四國發表共同聲明，宣布介入匯率市場。

此後日圓迅速升值，從1美元兌240日圓左右上升到一年後的1美元兌120日圓，1台幣從0.15日圓升到接近0.25。後來在90年代初期一度回到0.2左右，但近30年就沒有再碰到0.2了。

一般認為當年日圓狂升值是日本1986年至1989年泡沫經濟的原因之一：日圓升值後出口下降，對日本經濟造成打擊。這也是目前台幣的猛升值會令人如此擔心的原因。我們旅客去日本玩很開心，但對台灣整體的經濟可能不是好事。

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