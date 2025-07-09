富達：關稅政策壓力減輕 美國獨強觀點仍備受挑戰

富達國際指出，關稅風險已經緩和。貿易協議持續發展，尤其是中國大陸和美國之間達成協議，已經減少極端風險的可能，經濟前景進入區間整理。儘管不確定性仍然存在，而且國際焦點從中國大陸轉向歐洲，但目前關稅風險已經急劇修正轉移到消費者信心和商業情緒開始放緩。

富達指出，美國聯準會（Fed）仍然保持觀望。Fed衡量更多停滯性通膨的影響，態度保持觀望，並意識到關稅政策導致美國經濟已開始放緩。另外，由於美國的關稅政策繼續引發不確定性，可能導致美國資產面臨資金外流。

富達指出，富達將持續關注美國與其他國家的關稅談判結果，以及共和黨稅收法案帶來的影響。在實體經濟數據方面，富達正在觀察經濟數據走勢，以尋找經濟是否有明顯放緩的跡象。在地緣政治和財政政策方面，隨著地緣政治不確定性增加，富達關注財政政策，特別是歐洲的國防支出。

就資產配置角度來看，富達目前對股票維持中立，其中只加碼新興市場，但減碼不含日本的亞太地區，其他如美國、歐洲及日本則都是中立立場。在債券方面，則看好非投資等級債、新興市場當地貨幣債等。