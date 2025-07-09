龔明鑫：Web3是台灣機會窗口 穩定幣將重塑跨境支付

行政院秘書長龔明鑫9日指出，Web3強調以區塊鏈為核心的去中心化架構，應用範疇已延伸至虛擬資產、數位身分、智慧合約及資安等，逐步形成全新數位生態系。他強調，在這波技術浪潮中，台灣不僅不能缺席，還要積極投入。

龔明鑫在「台灣鏈接世界：掌握Web3革命浪潮」國際產業峰會中表示，相較於以往大型、集中式的數位平台，Web3的去中心化特色，讓台灣有更多機會參與全球生態系的建構與應用。他強調，台灣在多元網路節點中的角色，將不再邊緣化，反而可發揮靈活與創新優勢。

對於Web2到Web3的變革，龔明鑫認為，應視為一種「互補」而非「取代」。產業與應用的發展應從實際需求出發，再回推到技術層面，不該為技術而技術。他以5G為例，雖然比4G更進步，但兩者仍存在大量互補性，Web3也會走類似路徑。

針對虛擬貨幣是否能作為支付工具，龔明鑫指出，比特幣等幣種因波動劇烈，難以勝任日常支付，因此才衍生出穩定幣的應用。尤其美國近期通過穩定幣法案，為全球數位經濟中的支付創新奠定法制基礎。

龔明鑫進一步說明，傳統跨境支付往往需時數天，若未來穩定幣能正式用於國際交易，數分鐘即可完成清算與轉帳，不但效率提高，也可大幅節省成本。不過他也提醒，這類快速便利的支付技術，伴隨而來的風險包含資金洗錢、金融犯罪等，因此跨境資安與金融監管仍須同步強化。

龔明鑫表示，穩定幣未來發展具高度潛力，在全球金融科技發展上已建立良好基礎。雖然各國如美國推動穩定幣也包含政治與金融戰略考量，例如維持美元與美債地位，但不可否認，穩定幣確實是跨境支付與數位交易的重要工具。

最後，龔明鑫強調，台灣在技術、監理與應用推動上都不能落後，除了積極參與全球Web3生態，也要同步強化對洗錢防制與跨境金融風險的管理，確保數位經濟在安全與信任下持續發展。