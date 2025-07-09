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幣安執行長鄧偉政來台 將與政府探討加密貨幣儲備與智慧監管
幣安執行長鄧偉政今（9）日出席「台灣鏈接世界：掌握Web3革命浪潮」論壇，他表示，此番前來台灣，除了參與論壇之外，也將與政府部會首長碰面，談談加密貨幣產業的發展與監管；幣安身為全球最大的交易所，已有許多國家跟幣安接洽討論虛擬資產儲備事宜，但產業也希望能跟政府官員溝通打造「智慧的監管（Smart Regulation）」，從風險控管、創新兩大方面著手，也才能讓加密貨幣產業發展茁壯。
幣安執行長原先是創辦人趙長鵬，鄧偉政2023年從趙長鵬手中接任執行長職務，他在金融、監管領域擁有超過30年經驗，曾擔任過新加坡金融管理局、阿布達比監管機構高層。幣安在2023年找來鄧偉政接任執行長，也顯示幣安對區塊鏈監管、Web3技術發展愈趨重視。
美國是全球最大的經濟體、資本市場，也將比特幣當作戰略儲備資產。鄧偉政認為，只要美國這麼大的經濟體開始投資加密貨幣，其他國家就不能忽略加密貨幣市場。過去，在拜登總統時期，美國以子法來進行相關監管，但其實這是相對浪費時間、資源的監管方式，反而是美國最近在探討的「GENIUS法案」為區塊鏈建立了一個好的監管框架。
幣安也將於下周迎來成立8周年紀念日，他也對外表示，感謝全球2.8億用戶的支持，幣安的初心，就是保護用戶，並打造一個最完善平台去支持用戶體驗。幣安會持續創新，也會跟台灣社群有更緊密合作、互動，把台灣加密貨幣平台打造得更完善，對台灣經濟做出更多貢獻。
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