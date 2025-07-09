【專家之眼】巴菲特捐了600億，你相信嗎？施惠無念

朱子治家格言：「施惠無念，受恩莫忘」，意思是給別人好處，要忘了；得到別人的好處，不要忘了。做善事就做善事，幹嘛還要大聲嚷嚷？原來是有原因的。為什麼巴菲特做「慈善」要大肆宣傳？

巴菲特(Warren Buffett)在2024年11月25日，在給股東的信中指出，在他過世後將把「99.5%的遺產全捐家族慈善基金」、他還說：「比人的壽命更長是永續慈善事業」、「我從未希望建立一個財富世襲制」、「我很幸運變得非常富有，但我不願意財富變成世襲」、「無論是我的第一任妻子蘇西或是第二任的阿斯特麗德，都不相信世襲財富的理念。」巴菲特說得就像一個聖人般聖潔無暇！問題是，難道他自己沒有意識到，自己的「慈善」正好是往世襲的方向走嗎？

2025年6月27日巴菲特再度捐出價值60億美元的波克夏股票，自2006年以來捐贈總額高達600億美元。問題是他捐的是股票而不是現金，更有意思的是，他捐給誰？捐給3680萬名美國窮人？每人發給他們100個便當？不是的，他是捐給自家人所掌握的家族基金會。

為什麼做慈善要廣為周知呢？又為什麼他要做美式慈善而非台式慈善呢？這篇文章告訴你箇中緣由。

首先，轉移社會矛盾。在美國，做慈善而不為人知，有些窮人會以為那些有錢人是吸血鬼、會想趁機報復。慈善「說」了之後，那一些窮人以及笨蛋就以為他們真的做了慈善，社會也因而穩定一些，那些富人也就可以不用格外提心吊膽！因此，在美國，做「慈善」一定要讓大家知道，它變成了這些人的護身符！

其次，避稅。首先要知道的一件事是：「捐」款給慈善機構的錢可享免稅優惠。以遺產稅為例，按照目前美國稅法，聯邦遺產稅最高邊際稅率為40%，而且很多州政府還有自己的遺產稅和繼承稅，稅率約為16%。單單就聯邦遺產稅而言，巴菲特目前財產約有1600億美元，如果不「捐」出去，他將被徵收640億美元的遺產稅（姑且以單一稅來計算），這還不包括州遺產稅和繼承稅。換言之，把這1600億「捐」給自己子女的「慈善」基金會，就可以免掉遺產稅，遺產稅就是0。所以，把1600億美元「捐」給自己子女的慈善基金會，不算是巴菲特口中的「建立一個財富世襲制」？你說呢？

把錢「捐」給自己/子女的基金會，不只可免去天文數字般的遺產稅，還可以免去資本利得稅，而成立一家自己的「慈善」基金會還可以享有遠低於普通人的所得稅、房地產稅(Property tax)，何樂而不為？這是為什麼2014- 2018年，財富增加243億美元的巴菲特只繳了2370萬美元的稅款，實際稅率僅為0.1%，緊追在後的亞馬遜執行主席貝佐斯(Jeffrey Bezos)，實際稅率為0.98%。而年收入超過626,351美元的高階白領，可能就得乖乖繳納37％的所得稅，所繳實際稅率是巴菲特的370倍。上述，在我們聽起來很荒唐，可是，事實就是如此。畢竟，關鍵法律是為有錢人/有權人而設計的，不是嗎？

第三、影響決策。《戰國策》記載：「呂不韋賈於邯鄲，見秦質子異人，歸而謂其父曰：『耕田之利幾倍？』曰：『十倍。』『珠玉之贏幾倍？』曰：『百倍。』『立國家之主贏幾倍？』曰：『無數。』曰：『今力田疾作，不得暖衣餘食；今建國立君，澤可以遺世。』」以慈善之名的家族基金會，最熱衷的，當然是去影響決策，否則，怎麼可能出現「慈善基金會」這樣「掛羊頭賣狗肉」的立法？這是最大的利益，有無數倍的利潤可得，而且「澤可以遺世」。

第四、使社會不流動。何謂「慈善」？是誰定義的？是政府嗎？是第三方嗎？不是，是慈善基金會本身。就算這些慈善基金把一些「善款」捐出去，他們都帶有很強的自利性。根據《慈善紀事報(The Chronicle of Philanthropy)》所公佈的2021年美國慈善50強資料，他們捐款的86%捐給大學、醫院、基金會和捐贈人建議基金(DAF)，而非老弱殘疾貧，這樣的捐款行為並非在縮小而是在致力於社會既有階層的固化，可謂深謀遠慮！

由上分析可知，富豪做「慈善」，可謂一本萬利，難怪幾乎每個富豪都熱衷於「慈善」。但就我所知，有一個人就不願意這麼做，那個人就是已故的蘋果執行長賈伯斯(Steve Jobs)，他真的是值得人們永遠懷念啊！