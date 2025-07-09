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台美關稅來襲 民團赴立院呼籲暫緩特別條例

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

涉及普發現金2,335億元的《預算法》第81條之1修正案與總經費4,100億元的《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》草案，已逾法案協商冷凍期，即將於立法院院會表決。台灣經濟民主連合9日上午在立法院舉行記者會，呼籲應該等台美貿易談判結果底定後，再來決定是否普發現金及規畫特別條例。

經民連智庫召集人賴中強說明，當前國家財政四大不確定性。

第一，台美貿易談判及衝擊影響未定。即便談判結果在未來幾天或8月1日前定案，最終我國產品對美出口稅率及我方農工產品擴大開放進口，究竟會對哪些產業？哪些職位勞工？帶來多大衝擊？其中又有何種衝擊特別需要政府給予協助支持？

他建議，行政院應先進行衝擊影響評估並舉行各項公聽會，立法院也應依新版《立法院職權行使法》舉行聽證會。在此之前，無法評估行政院匡列930億元經濟支持方案是夠或不夠，還有多少歲計賸餘可用於普發現金。

第二，因為財政收支劃分法的修正，明年起，中央減少約3,753億元的收入財源，其對於中央各項社福、教育、文化、交通、經濟等計畫經費的影響均有待客觀評估，地方一般性補助款的規模，也有待中央與地方政府協商。在此之前，無法判斷歲計賸餘究竟應用於補足育兒津貼、公共托育補助、租金補貼、學費補貼、交通建設或普發現金。

第三，政府人事與退休年金財務不確定。國會近期決議之軍人加薪、提高退休警察退休年金所得替代率，乃至於勞工保險潛藏負債，其對整體財政之影響有待精算。在此之前，無法判斷歲計賸餘究竟應用於撥補國庫與各項退休基金潛藏負債，或普發現金。

第四，因應中國大陸對台軍事威脅與國際地緣政治變動，各項國防經費與關鍵基礎設施韌性強化所需經費，勢將提高。提高多少，必須估算。在此之前，無法判斷歲計賸餘究竟應用於防衛預算，或普發現金。

賴中強表示，民團理解普發現金，對於許多家庭確實會有短期的效益，但也希望各界可以利用這個機會，討論除了一次性普發現金這個選項外，有無可能兼顧短期與長期政策需求，將政府財政資源做最大效益的運用。

賴中強舉例，如逐步從擴大社會救助（社會救助法修法聯盟倡議），保障退休年金不足八千元者優先補足其差額（台灣公民陣線倡議），建立稅收式基礎年金（婦女新知基金會倡議），甚或最終考慮部分人士倡議的無條件基本收入。

經民連智庫研究員涂景亮表示，普發現金除了對經濟助益可疑，更可能成為通膨隱憂。原因在於，若民眾對未來預期不變，他們會傾向將現金存起來以平滑消費，而非立即增加支出，致使無法達到振興經濟之效益。

涂景亮解釋，民眾不將現金流入市場的行為，反而又會影響經濟成長，無助減緩民生壓力，並成為未來通膨的柴火。因此，國會最大黨中國國民黨與其現在將歲計賸餘如煙火般地撒出去，不如靜待與美國關稅談判確定後，確定衝擊影響評估與因應方案，再做處置。

涂景亮指出，過去於反服貿運動時，經民連便曾提出應制定《經貿自由化衝擊影響評估與救濟法》之訴求，要求政府評估「各行業會有多少店家因兩岸服貿協議開放新競爭者的加入而退出市場，會有多少勞工面臨就業衝擊」，2015年底，立法院因此完成《因應貿易自由化調整支援條例》的制定。

如今面對美國關稅變革與台美貿易談判，經民連亦認為，不論行政院、國會或公民社會，均應於台美貿易談判結果底定後，優先就「美國提高關稅將對我國個別產業、勞工及農民帶來多大衝擊」以及「我國擴大對美貿易開放將對我國個別產業、勞工及農民帶來多大衝擊」進行分析調查。

涂景亮建議，行政院應廣泛舉行公聽會，立法院亦應適用新版《立法院職權行使法》舉行聽證會，而不是急著為了救罷免，強行通過普發現金條文，讓未來的救命金亂發出去。

普發現金 立法院 退休

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