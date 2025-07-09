當極端氣候已成常態 近五成勞工支持全面實施高溫假

極端氣候已成常態，「高溫假」議題備受關注，到底台灣的勞工朋友是否支持制定高溫假呢？根據1111人力銀行調查顯示，高達49.3%勞工贊成「不分工作型態，一律放高溫假」，另有44%認為應區分工作型態再行放假，僅6.6%表示反對，顯示「高溫假」在民間已有一定的支持聲浪。

調查同時顯示，台灣每四名勞工就有一人從事戶外的工作型態（24.6%），59.3%的人在室內有冷氣，但也有16%的人雖在室內工作卻連空調都沒有，職場環境與氣溫拉鋸嚴重。

1111人力銀行發言人曾仲葳指出：「氣候異常造成的極端溫度，加劇了某些勞動族群的風險與勞累感，尤其是從事戶外工作的勞工，更需要有制度性的保護與補償。」而當受訪者被問到，如果真的必須在高溫戶外工作8小時，勞工認為合理的日薪平均為3,159元，換算下來時薪逼近400元，顯見勞工對體力付出與風險的衡量，但也有6%的勞工直言：給再多錢都不願意，反映部分勞工對極端環境下工作的強烈排斥。

在高溫環境下工作，身體當然容易吃不消，有近七成勞工表示曾發生頭暈/頭痛的狀況，甚至有22%的勞工曾因此中暑昏倒，有7.3%的人曾經肌肉痙攣抽搐、4%的人因此發生橫紋肌溶解。為因應炎熱氣候，大多數戶外工作者會選擇補充水分（88%）、穿涼感材質衣物（57.3%）、戴帽子/袖套/墨鏡（45.3%）等方式來降低熱傷害風險。

若真的必須在高溫下工作，勞工最期待的配套措施為：彈性工時/避開中午時段、發放高溫出勤津貼、提供勞工適當遮陽休息地點、雇主提供降溫配備以及延長勞工休息時間。

除了高溫，台灣夏季常伴隨颱風來襲，讓勞工的工作條件雪上加霜。根據1111人力銀行調查，76%勞工曾在颱風天出勤，其中52.6%是因工作性質所逼，20.1%是老闆硬性要求不得請假，還有近15%則是為了避免被扣薪而硬著頭皮上工，不過也有10.5%的人冒險在颱風天工作，只為了領取雙倍工資。

但在強風豪雨下工作，企業是否提供應有保障或獎勵呢？調查顯示，43.1%勞工都很辛酸，完全沒有收到任何獎勵或協助，12.2%僅得到口頭讚許，若是遇到佛心公司，最常見的協助則是坐計程車報公帳和出勤工資加乘計算。

曾仲葳表示，雖然勞基法規定，颱風假不上班雇主可以不給薪，但實際上仍有53.5%勞工表示公司會照常給全薪，8.7%給半薪，僅37.7%未支薪，顯示台灣的「佛心老闆」仍占多數。

颱風天出門工作危險多，有二成勞工反映曾被強風吹倒受傷、四成四的人曾因住家附近淹水導致上班遲到；至於部分民生服務產業則會遇到來客量大/工作人手不足的窘境。至於被問到若在颱風天工作八小時，勞工認為的合理日薪平均為3,210元，也有7.3%認為「給再多都不幹」，與反對高溫工作的比例相當。

1111人力銀行總經理張篆楷強調：「台灣職場環境受到氣候變遷劇烈衝擊，不僅造成身體健康風險，也加劇人才流動與缺工壓力。」他建議政府應研擬更具體的高溫工作指引、考慮立法評估「高溫假」制度的適用條件與配套，或是修法將鼓勵雇主在颱風假期間給予勞工全薪改為強制性質，保障員工權益；同時企業也應調整管理彈性，提升勞動安全與關懷機制，降低職災風險與員工流失。

張篆楷認為，未來高溫與極端氣候勢必常態化，如何在不影響經濟的前提下，打造勞工安全與尊嚴並重的工作環境，將是政府與企業共同努力的方向。

上述「災害型天氣放假調查（高溫假/颱風假）」調查，是1111人力銀行針對全台勞工進行立意抽樣，調查時間2025年6月20日到7月4日，總計回收1,330份。