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立陶宛國會友台小組來訪 外長林佳龍：深化台立經貿合作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部長林佳龍。報系資料照／記者陳正興攝影
外交部長林佳龍。報系資料照／記者陳正興攝影

外交部長林佳龍於2025年7月8日上午接見立陶宛國會友台小組主席巴諾瓦斯（Ruslanas Baranovas）所率的跨黨派議員一行8人，雙方就區域安全情勢及經貿合作等議題交換意見。

林佳龍歡迎巴諾瓦斯主席率團來訪，指出台立兩國共享普世價值理念，且位處自由民主最前線，我國願與立陶宛攜手共同強化自我防衛能力與產業供應鏈韌性，包括在國防產業、無人機及人工智慧等領域拓展合作，強化民主經濟韌性，並持續共同人道援助烏克蘭，展現民主陣營的團結。林部長另指出，去年11月曾率台灣無人機產業訪問團訪問立陶宛後，雙方廠商已推動合作生產無人機零組件的計畫，凸顯雙方產業具備互補性及合作潛力。

巴諾瓦斯表示，有幸首次訪台即率領立陶宛去年11月國會改選後，首批訪台的新屆國會訪團，盼向各界釋出立陶宛將持續支持台灣及台立關係的明確訊息。當前國際地緣政治前景充滿不確定性，全球安全一體，已無法分別看待，此刻民主國家更應加強合作、團結應對。此外，樂見台立雙方在既有合作基礎上，加強在安全、產業韌性與文化等多項領域的交流合作，立陶宛願作為台灣強化與歐洲鏈結及合作的重要門戶。

此次訪團成員除巴諾瓦斯主席外，另包括立陶宛國會國安及國防委員會主席暨友台小組副主席葉林斯（Giedrimas Jeglinskas）、外交委員會副主席暨友台小組副主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）、國會議員辛格里斯（Emanuelis Zingeris）、根特維斯（Simonas Gentvilas）、舒克維茜（Jurgita Šukevičienė）、奇雅妮（Indrė Kižienė）及立德卡（Arminas Lydeka）等，外交部政務次長吳志中也將於7月10日代表林部長款宴訪團成員。

林佳龍 無人機

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