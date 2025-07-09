搶攻 AI 職缺！商研院「大數據人才培訓班」強勢回歸

在數位轉型浪潮下，台灣企業對數據分析工具與科技的依賴日益加深，數據驅動決策已成為企業成長的關鍵引擎。為因應此趨勢，商研院數位創新學院再度推出「商業大數據分析人才養成班」，開辦至今深獲業界好評，即將邁入第13梯次，自即日起開放報名。

符合參訓資格者，還可享勞動部學費補助，並每月額外獲得8,000元學習獎勵金。

商研院表示，根據最新人力市場趨勢，「商業數據分析」已成為企業新增職缺最為集中的領域之一，特別在零售、金融與科技產業中需求強勁。隨著數據分析技術日益成熟，過去須仰賴工程師才能完成的作業，現今透過適當訓練，非技術背景者亦能勝任。企業的競爭力將取決於能否善用數據優勢，快速反應、靈活應用於營運與決策中。

商研院指出，「商業大數據分析人才養成班」專為新手量身打造，課程內容以實作為核心，從Excel、Power BI、Google Analytics到Python，逐步建立數據處理與分析能力。進階課程則涵蓋物件導向程式設計、Django網站框架與人工智慧應用，並導入機器學習基礎及ChatGPT、Claude等生成式AI工具的實務操作。

商研院還提到，課程內容由淺入深，結合實務商業案例，讓學員從零基礎逐步建立數據應用能力。為提升求職競爭力，特別設計證照輔導機制，最多可取得 8 張專業證照。完成課程後，將具備資料擷取、管理與分析等實務技能，具備跨領域轉職、投入大數據相關產業的即戰力。同時，緊貼企業對大數據分析人才的需求規劃，結訓學員就業率高達88%，大學學歷學員平均起薪超過 39K，顯示本課程不僅實用性高，更具明確就業導向。

「商業大數據分析人才養成班」將於8月25日至12月4日開課，採周一至周五全日制上課，名額有限，請及早報名，以免錯失良機。竭誠歡迎參加歡迎報名參加7月30日免費說明會，了解完整課程規劃與補助申請方式，更多詳情請參閱課程網址，或洽詢訓練總監傅小姐：(02)7707-4975。