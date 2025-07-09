降息預期增 平衡配置掌握市場重整旗鼓行情

2025年6月下旬以來市場好消息連發，包括以伊停火、聯準會降息前景轉佳、美國大型銀行潛在資本規則鬆綁、美國總統川普正式簽署大而美法案，帶動全球股市創新高，今年來MSCI全球高股利指數大漲11.5%、全球股市上漲11.31%、標普500指數漲7.49%，彭博全球複合債與非投資級債指數也分別上漲7.2%與7.19%。

今年來美股由工業股上漲14.11%奪冠，國防與航空股雷神科技與波音公司分別上漲27%與22%，勝過不少大型科技股表現，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金布局工業股約4.7%，在2024年第4季藉由參與高達6%股利的可轉換特別股加碼波音公司，近期受惠關稅協商，波音航空器獲加碼採購或重啟供應，股價自4月初低點來大漲近六成，而國防承包商也將可分享大而美法案金穹反飛彈系統250億美元研發預算紅利。

金融股也是重要配置，今年來上漲10.92%僅次於工業股，其中如花旗、摩根大通、富國銀行等大型金融股漲幅介於二至三成，潛在的金融規管鬆綁是觸媒之一，如聯準會計畫下調大型銀行增強補充槓桿率，預計將降低全球系統重要性銀行（Global Systemically Important Banks, GSIBs）的第一級資本要求130億美元，存款機構子公司資本規定降低約2,130億美元，可望大幅提升銀行的交易能力、增加市場流動性。

此外，能源產業可說是大而美法案的最大贏家，將因新增聯邦土地租賃銷售新增、恢復較低的特許權使用費率及提高碳捕捉技術補貼而受惠，能源股是該基金第三大股權產業，經理團隊看好能源股股利率為11大類股中最高，基金長期持有的標的如雪弗龍石油，股利率更高達5%以上，7月來三個交易日股價便彈升逾4%。

富蘭克林證券投顧表示，該基金布局科技股逾一成、為最大產業，其中最偏好的半導體股，也將受惠新建廠稅收抵免比例上調，儘管科技業的創新動能可能因監管暫停條款從十年縮減為五年而受打擊，該基金運用股權連結證券策略，藉由選擇權執行價管控股價下檔風險，且權利金收益可提升基金收益水準，以進可攻退可守策略穩健參與科技股機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金暨全球穩定月收益基金投資策略以靈活彈性著稱，經理人愛德華．波克表示，今年來股市表現不再集中於少數大型科技權值股，增添各類股與標的表現機會，看好企業仍可實現獲利成長，投資報酬前景可能不像過去兩年強勁，更凸顯「收益」在總報酬中的重要性，面對關稅前景的不確定性，選擇產業中的領導者，將最有能力因應關稅變化作調整。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金主要投資於美國，現階段股債配置均衡、產業分散，為美國資產的核心首選，富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金則進一步拓展視野至全球，除追求收益，也同步爭取具成長潛力的機會，股六債四搭配美國以外五成布局，做為想分散投資於全球資產的穩健選擇。