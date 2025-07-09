2025年第3季聚焦美國政策 股債均衡配置穩中求勝

2025年上半年金融市場震盪起伏，主要受到美國的關稅政策與利率政策影響。野村投信展望第3季，美國政策面影響力仍是市場焦點，特別是美國在對等關稅與各國協商的結果及對於美國及全球經濟的影響。由於美國總統川普的政策較為反覆不定且常有驚人之舉，預期第3季股債市仍處於較波動的走勢，建議採取股債均衡配置，股市建議以美股為主，亦看好亞股中的台股、印度及韓股，債券相對看好非投資等級債與新興債。

野村投信投資長俞鼎基（Guy Uding）表示，川普的關稅政策方向確定，不過對於經濟與通膨的影響仍待觀察，美國與各國在第2季的密集協商後，市場預估對等關稅的稅率將低於4月初川普宣布的內容。對於股市而言，最重要的關注點仍舊是美國經濟的衰退機率，根據美國公布第1季企業財報，獲利意外地成長7.6%，相較於過去四季平均4%的表現，第1季表現相當亮眼。至於前瞻性指引，即使當時正處於美中貿易對峙不確定性的高峰，57%的公司重申先前的指引，25%的公司上調，只有17%的公司下調指引。假設美國關稅稅率為13%，預估標普500指數2025年每股盈餘成長率為7%。

整體而言，第3季最看好美股表現，除了弱勢美元有利企業獲利上調機會外，美國政府也有望推出更多有利經濟與企業成長的政策。債市方面，關注重點包括聯準會降息時程以及美國發債前景，目前市場普遍預期聯準會將於9月啟動再次降息，目前債券殖利率在相對高檔，是不錯的進場時機，相對看好非投資等級債券。

野村投信海外投資部主管呂丹嵐指出，無論是之前最糟的消息如對等關稅宣布，均已反映在近期市場表現上，雖然短期內相關消息仍會影響市場波動，但預料幅度不大。川普的言論與政策對於市場仍有一定程度的影響，不過，川普也進入受迫性節制階段，例如課徵全球性對等關稅法源受到法院質疑，與中國大陸的貿易談判也因稀土而受制，短期內再度出現極端性政策的機率降低，股市的風險隨之下降。

美股第1季財報優於預期，但這部分尚未反映關稅的因素，且美股評價面在高檔，容易受消息面影響而出現短期震盪。投資策略宜採分散國家配置，在去全球化的趨勢下，可能造成各國景氣連動性減弱，各區域國家將有不同的選股機會；此外，值得留意的趨勢還包括：AI應用的持續發展，企業將持續把資料移往雲端，以及電力投資增加；各國國防支出增加，關注與產業鏈的整合潮；自駕系統的持續發展。