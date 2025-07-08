被動元件大廠國巨收購芝浦 擬召開第三次會議

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

針對收購日本上市公司芝浦電子股權案，被動元件大廠國巨（2327）於8日深夜公布新進度，國巨與芝浦已同意雙方將於7月17日至18日於台北召開第三次會議。

國巨已於今年5月9日正式對日本芝浦電子發動公開收購，國巨表示，雙方已同意將於7月17日至18日於台北召開第三次會議。該

會議將延續6月18日進行開放且深入的對話，進一步更有建設性地探討雙方可能的協同效益，並交流未來業務策略。期盼持續與芝浦深化合作互動，進一步增進彼此的理解與信任。

同時，國巨提到，芝浦提供了一份問卷，該公司將以審慎且積極的態度予以回覆。

芝浦是知名負溫度係數熱敏電阻製造商，具備堅強的技術實力。 國巨日前已第四度延長收購芝浦的日期，從原訂7月9日，更新為7月15日。

依照國巨提出公開收購芝浦的價格每股6,200日圓計算，整體收購規模上看945.27億日圓（約近新台幣200億元）。

國巨董事長陳泰銘在今年股東會時指出，對收購芝浦「不屈不撓」，目標是取得100％股權。他於當時強調，與芝浦是誠心專業展開合作，不僅會將其保護元件技術產品帶入美國和歐洲市場，也有助國巨與芝浦的電子零組件解決方案更為完整。

國巨 日圓 日本

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