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製鞋、成衣、食品陷暴風圈 紡織業稱稅率還有談判空間

經濟日報／ 本報綜合報導
美國宣布第一波對等關稅名單，傳統產業當中，對製鞋、成衣、食品等領域衝擊較大。聯合報系資料照
美國宣布第一波對等關稅名單，傳統產業當中，對製鞋、成衣、食品等領域衝擊較大。聯合報系資料照

美國宣布首波對等關稅名單，傳統產業當中，對製鞋、成衣、食品等領域衝擊較大，自行車、塑化、鋼鐵等影響較小。製鞋業者表示，就此關稅稅率來看，台廠將可重啟擴產與接單計畫；紡織業者則指出，率先公布的14國都還有談判空間，後市不悲觀。

製鞋業者指出，台資製鞋廠產能分布較多的印尼柬埔寨等地，印尼關稅維持32%，柬埔寨則由49%降至36%；但與先前公布的越南20%稅率相較，越南仍是製鞋主要產地中，關稅相對低的國家。

以台資鞋廠觀察，越南比重最高的是來億（6890），占比超過九成，其次為志強，占比逾六成，鈺齊占比約59%。相對而言，三家大廠受關稅影響程度最小，相對具優勢，也有利於後續接單。

印尼布局則以寶成的53%、豐泰14%最具代表性；另外，來億、志強、鈺齊及中傑等目前在印尼都有擴廠計畫。柬埔寨部分，志強產能比重約36%、鈺齊約28%。

業內估，以製鞋FOB價觀察，若全數出口產品課徵20%至36%關稅，對於終端產品影響約在中個位數百分比，如NIKE平均漲價幅度約落在5%，將有效抵銷關稅成本增加。

成衣方面，業者目前生產基地以越南為主，印尼、柬埔寨則是近年崛起的新興生產基地，尤其是印尼為各成衣業者擴產重點。面對美國對印尼、柬埔寨、孟加拉在內14國課徵高額關稅，紡織業者表示將謹慎觀望。

印尼 柬埔寨 關稅

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