工商團體：面對對等關稅要比誰的氣長

7月3日，美國眾議院以微弱優勢，戲劇性地通過了總統川普力推的3.4兆美元「大而美法案」，這不單是一個表面看起來的財政法案，除了是川普送給自己的大權在握禮物，也是一個讓美國再次偉大的獨立宣言和對美國產業發展路線的檄文。「大而美法案」究竟是美國經濟騰飛的推動器，還是壓垮駱駝的最後一根稻草？

2025-07-09 06:00