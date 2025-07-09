6月CPI年增率1.37% 物價指數走跌 外食房租仍漲

主計總處昨天發布六月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之一點三七，創五十一個月低點，不但連續三個月走跌，且連續兩個月低於百分之二的通膨警戒線。原因除了去年六月的端午節高基期外，因天候平穩，水果價格漲幅收斂，因此ＣＰＩ漲幅較五月縮小。不過，房租年增率達百分之二點三，外食費也年漲百分之三點四四，仍處於高點。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，國際原物料走跌，加上台幣升值幅度大，生產者物價指數（ＰＰＩ）跌百分之五點四七，創二○二二年有統計以來最大跌幅；以美元計價進口物價已經連續卅二個月走跌，國產內銷品物價指數也創近兩年最大幅跌，對廠商生產成本壓力大減，第四季會明顯反映，估下半年ＣＰＩ年增率都會小於二，呈現逐季縮小走勢。

主計總處統計，六月ＣＰＩ較去年同期上漲百分之一點三七，其中肉類、外食費等食物類價格持續上漲，水果價格仍較去年上漲百分之八點五六，加上房租、掛號費、補習及學習費、汽車保養及修理等費用調升，台鐵票價也調漲，但蛋類、油料費、機票及通訊費等價格下跌，與部分服務費因去年端午節落在六月，基數較高，抵銷部分漲幅；扣除蔬菜水果及能源的核心ＣＰＩ年增率為百分之一點四七。

近期ＣＰＩ走勢趨緩，四月年增率仍在百分之二以上，五月ＣＰＩ降為百分之一點五五，六月續降至百分之一點三七，創五十一個月以來、四年多低點。

曹志弘表示，ＣＰＩ漲幅高於百分之二，主要是天候因素影響水果價格漲幅，近兩個月天候平穩，ＣＰＩ年增率就低於百分之二；核心ＣＰＩ漲幅百分之一點四七，也是連續十五個月低於百分之二，顯示物價走勢平穩。六月ＣＰＩ年增百分之一點三七又較五月縮小，除了天候因素，也有去年六月有端午節高基期。

不過，曹志弘說，六月查價三六八項中，仍有三分之二項目價格較去年高，且外食、水果、肉類，以及每月一次購買一次項目漲幅仍達百分之二點五四，高於整體物價，因此民眾對物價上漲感受仍大。

針對六月外食年增率百分之三點四四，連續八個月高於百分之三，曹志弘指出，外食漲除營運成本，因四月電價未調，加上國內商品價格平穩，有助紓緩營運壓力。

至於房租漲幅百分之二點三則比五月高，顯示房租族仍面對嚴峻房租上漲壓力。曹志弘表示，房租漲幅雖高，但比之前都在百分之二點五左右稍低，從整體ＣＰＩ漲幅縮小，且住宅維修費增幅小於百分之二，與房價及利率三大因素觀察，前兩者已縮小情況下，應該不會再明顯擴大，後續仍要繼續觀察。

對於未來物價走勢，曹志弘表示，六月以美元計價進口物價跌百分之二點一一，已連續卅二個月下跌，加上台幣升值百分之九點二，以台幣計價進口物價跌幅逾一成，創五十七個月、近五年最大跌幅。

曹志弘說，更關鍵的是，國產內銷品物價指數跌百分之六點九四，創近兩年最大跌幅，會影響廠商從原物料、再到投入生產成本下降，都有助紓緩商品物價上漲壓力，預估會在一季到二季後反映在物價上，也就是第四季會更明顯。