6月飆533.2億美元 出口大熱創「3高」

財政部昨天公布最新進出口統計。受到ＡＩ的商機風起雲湧，加上對等關稅的拉貨潮，六月出口表現「熱」，規模達到五三三點二億美元，史上第二個月站上五百億美元、創單月新高，年增率也高達百分之卅三點七，連廿紅。今年第二季與上半年，皆寫下歷年單季與同期的最佳成績，締造「三高」紀錄。

針對美國對等關稅的豁免期間從七月九日延至八月一日，財政部統計處處長蔡美娜說，七月變數相當大，現在情境又出現變化，對等關稅實施期間可能會延後，感覺還有一些拉貨效應，加上具有指標性意義的進口電子零組件以及資通與視聽產品六月仍表現不錯，雙創單月新高與史上第四，「對七月並不會特別悲觀」，預測出口年增率會介於百分之十五到廿之間，規模值會落在四五九億到四七九億美元，是連續廿一個月成長應該沒問題。

六月出口表現耀眼，蔡美娜表示，還是用「熱」一個字可以形容，主要來自於三個因素，第一個是人工智慧以及高效能運算的商機持續擴散，所以對相關產品的需求構成強而有力的支撐；第二個原因是國際品牌的行動裝置，還有一部分的科技產品陸續進入新品的備貨周期；第三個因素就是美國暫緩實施對等關稅的期限即將屆滿，所以客戶端的拉貨效應還是持續在發酵。

在十一大項主要出口貨品表現方面，六月呈現「七升四降」格局。

蔡美娜說，其中電子零組件、資通與視聽產品等科技貨品外銷持續強勢上攻，可謂一片豔陽高照，部分傳產貨品出口則仍相對黯淡。

此外，六月的進口表現也相當不錯，規模為四一二點六億美元，創歷年單月次高，年增率百分之十七點三。

蔡美娜指出，主要是反應科技產業鏈的分工運作，加上國內的半導體設備這方面的資本性採購持續擴張。另一方面為有一部分的國際農工原料行情下滑，形成一個綜合互相影響的結果。

綜合第二季與上半年的出口概況，蔡美娜表示，整個ＡＩ的商機風起雲湧，與半導體的先進製程、高階伺服器的製造優勢相得益彰，加上提前出貨的挹注，今年第二季出口一五三七點一億美元、增幅百分之卅四點一，比主計總處的預測數高出了六點七個分點；上半年出口二八三二點六億美元、增幅百分之廿五點九，分別交出歷年單季以及同期的最佳成績。