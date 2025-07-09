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出口連20紅 對美創新高…上半年出超金額攀峰

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部昨8日公布6月出口533.2億美元，創單月新高。進出口示意圖。圖／AI生成
財政部昨8日公布6月出口533.2億美元，創單月新高。進出口示意圖。圖／AI生成

對等關稅拉貨潮加上AI商機，財政部昨（8）日公布6月出口533.2億美元，創單月新高，年增33.7%，連20紅。其中6月對美國出口規模172.7億美元、增幅90.9%，都改寫新紀錄，對美上半年出超552.3億美元也寫同期新高。

財政部分析，近年美國經濟基本面穩健，加上推動製造業回流政策、以及全球供應鏈重組趨勢，對美國出口不僅是「量變」，同時也發生「質變」。

財政部統計，6月出口史上第二次單月站上500億美元，再寫單月新高；今年第2季與上半年也都分別寫下歷年單季、歷年同期最佳成績，締造三高紀錄。

財政部統計處長蔡美娜坦言，7月變數大，對等關稅可能延後實施，可能還有拉貨效應，再加上具指標性意義的進口電子零組件及資通與視聽產品6月仍表現不錯，對7月不會特別悲觀，估7月年增率介於15%至20%間，規模值落在459億到479億美元，連21紅沒問題。

蔡美娜表示，6月出口規模533.2億美元，創單月新高，年增率高達33.7%，連20月正成長，主要受惠三大因素，首先是AI及高效能運算商機持續擴散，構成強而有力的需求支撐；其次是國際品牌行動裝置，還有部分科技產品進入新品備貨周期；第三是美國對等關稅拉貨潮持續發酵。

6月進口規模412.6億美元，則是歷年單月次高，年增17.3%。蔡美娜指出，主要反映科技產業鏈分工運作，再加上國內半導體資本性採購持續擴張；另一方面則是部分國際農工原料行情下滑。

觀察第2季與上半年出口概況，蔡美娜解釋，AI商機仍風起雲湧，與台灣半導體先進製程、高階伺服器的製造優勢相得益彰，加上提前出貨挹注，今年第2季出口1,537.1億美元、年增34.1%，比主計總處預測數高出6.7個百分點；上半年出口2,832.6億美元、年增25.9%，規模值分別交出歷年單季及同期最佳成績。

若與其他主要經濟體比較，香港前五月出口年增16.1%；新加坡增加8.2%；中國大陸增加6%；美國增加5.3%；日本增加4.1%；南韓上半年負成長0.03，幾乎是持平。

美國經濟 財政部

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