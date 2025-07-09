電子零組件、資通產品 6月外銷績優

財政部昨（8）日表示，6月11大出口貨類中，有七貨類上升、四貨類下降，整體而言，科技產品外銷還是維持強勢上攻，電子零組件跟資通與視聽產品占比突破七成，寫單月新高，反觀傳產貨類仍未看到明顯突破。

財政部統計處長蔡美娜表示，因半導體先進製程需求強勁，再加上記憶體受拉貨動能轉強及售價走高支撐，電子零組件6月出口值來到191.2億美元，突破三年前的高點，改寫歷年單月最高記錄，年增31.1％，創下近39個月來最大增速。

資通與視聽產品受AI商機拓展，及高階伺服器等產品陸續進入升級潮或出貨潮，6月出口196.8億美元，歷年單月次高，年增率是82.5％。若合併6月電子零組件跟資通與視聽產品表現，年增率高達53％，占比上升到72.8％，同為單月新高。

相對於科技產品出口的艷陽高照，傳產貨類占比已不到三成。礦產品因廠商的定檢結束，恢復到較常態性的出貨節奏，6月出口出現反彈，年增11.8％；光學及精密儀器因為鏡頭、半導體檢測設備出貨增加，出口年增9.3％；電機產品表現相對不錯，因外銷到美國的變壓器、電路開關等品項還是持續成長，6月年增率是5.3％。

其他傳產貨類明顯黯淡許多，最明顯的是塑橡膠及其製品、化學品，依然受國際間產能過剩牽制，6月出口分別下降12％、4.3％。