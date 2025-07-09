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6月對陸港出口占比 探24年低點

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部昨（8）日發布出口統計，對美、中出口市場板塊持續挪移。以上半年來看，兩者占總出口比重並駕齊驅，皆為27.9％，對中國大陸及香港出口比重跌破三成，來到近24年來新低；對美國出口比重則是33年來新高。

財政部昨日公布6月出口再創新高，五大主要市場中，只有對歐洲出口呈現負成長，其他皆為雙位數正成長。其中又以對美國出口表現最強，6月出口值、增幅再次刷新歷年單月記錄，出口值來到172.7億美元，較去年同月高速成長90.9％，為連23月正成長，也是有史以來第三長的上升周期。

出超方面，上半年總結算是557.1億美元，對美國出超552.3億美元，是統計以來首次超過對陸港的出超規模；對南韓入超162.7億美元。兩國分居上半年台灣最大的出超及入超來源。

6月對東協出口為歷年同月最佳水準，來到89.9億美元，年增率是28.2％，主要是來自於電子零組件、資通與視聽產品、礦產品出貨增加，對東協出口占總出口比重19.6％，是史上新高。

對陸港、日本出口，則因電子零組件需求活絡，出口分別年增13.1％、25.3％。

出口值 美國 財政部

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