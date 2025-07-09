台灣未列首波名單 金控首席經濟學家：要觀察二重點
美國總統川普公布14國新關稅稅率，三家金控首席經濟學家分析後市，認為台灣未列首波名單，不見得是壞事，同時建議應觀察兩重點，包括台灣是否能談到比其他國家更低稅率，及半導體、資通訊產品能否豁免。
國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，川普公布的首波名單中未見台灣，不見得是壞事，他舉越南為例，其開放美國商品銷往越南零關稅，所以美國對越南稅率為20%，僅次於英國的10%，這也說明川普想要的是比較大的開放。
林啟超說，台灣如今需關注二個重點，第一，對等關稅能否談到比其他國家更低稅率；第二，關鍵232條款，半導體、資通訊產品關稅能否豁免，若能，衝擊就可大幅減輕。
富邦金控（2881）首席經濟學家羅瑋指出，目前川普延長貿易談判期限至8月1日，只要各國在執行前提出更好方案，就有機會再下調，不必過度驚慌。
台新金控首席經濟學家李鎮宇表示，目前公布新關稅稅率不會是最終結果，因為川普延長貿易談判期限至8月1日，而從已公布資訊來分析，川普最想動的是汽車產業，而台灣汽車產業較少，在談判上相對具優勢，台灣關稅可推估三大情境。
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