學者看關稅談判卡關 問題在農業 汽車關稅減讓有空間

台美對等關稅談判結果尚未揭曉，多位學者昨（8）日分析，癥結點最有可能在於農業，美方關切美豬標示、美牛檢測等議題，但台灣對於食安、農業有所堅持。台灣釋出誠意談判，但美國總統川普可能還在考慮要不要接受。

對於最終稅率，學者看法不一。中經院院長連賢明表示，即使談判不如預期，他相信、也期盼台灣稅率落在15％至20％；中央大學經濟系教授吳大任則不那麼樂觀，認為稅率25％起跳；亞太商工總會執行長邱達生分析，關鍵是台灣是否在農產品、汽車方面堅持不讓。

川普致函14國通知對等關稅稅率，但台灣談判結果仍是未知數。對於台美談判卡在哪？連賢明昨日分析，他個人判斷是在農業，而非汽車關稅，汽車關稅或貨物稅減讓最大問題是稅損，金額不小但仍有解決空間，但農業部分涉及食安，若讓步容易被解釋為放棄國人健康。

吳大任也認為，癥結點應不會在汽車問題，國內消費者對汽車降貨物稅，進口車變便宜都是抱持歡迎態度，關鍵應是卡在農產品，美國想推基改食品，但國人認為有健康疑慮，另還有美豬、美牛，這些都牽涉到政治，雖農產品占經濟比重低，但台灣政府不能放棄農民，問題是美國很在乎農產品出口。

邱達生指出，先前行政院長卓榮泰已預告，敏感的工業及農業產品不會放，因此汽車零組件及農產品都不會讓步，目前應該就是卡在這些。

連賢明分析，台灣現在處在尷尬中，川普原本應想把日本、南韓、台灣一起談，放在類似的關稅區間。日本本來要做模範生，談完再讓南韓、台灣比照辦理，沒想到日相石破茂比石頭還硬，南韓總統李在明剛上任，反而台灣最有誠意，談判進度最前面，但可能還不是美國最滿意結果，所以「川老大」還在考慮要不要接受。

連賢明認為，即使談判未如預期順利，他仍相信、期望台灣的對等關稅應會落在15%至20%區間，稅率高過這區間，無論對美國或台灣都沒好處，畢竟美國是台灣重要出口國家，台灣也是美國ICT和半導體重要供應鏈。此外，台灣若能談成不錯結果，也會給日本、南韓製造額外壓力。

邱達生表示，台灣相對其他國家應有一些優勢，高階半導體已到美國投資，雖與目前關稅談判不同法源，但台灣談判團隊應該要綁在一起，不能完全照美國遊戲規則。

吳大任表示，美國此次談判極限施壓，要大家很快決定，倉促談判原本就對我們不利，政府不敢輕易讓步，會被美國認為沒有誠意，但若台灣堅持不讓，可能會比照日韓稅率25%起跳，甚至被迫接受更高稅率。