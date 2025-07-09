綠領人才薪資 醫療業最高

環境部昨（8）日公布最新《綠領人才就業趨勢報告》，今年前四月專業綠領薪資比整體職缺高5.3％，其中，綠領醫療（非醫師，如在醫療業從事ESG）可達7.5萬元。環境部長彭啓明指出，近六成綠領工作歡迎新鮮人、也不限科系，企業鬆綁學歷及年資，更看重專業條件，對工作技能、電腦技能、以及專業證照的要求同步提升。

環境部第二年與104人力銀行合作完成2025上半年《綠領人才就業趨勢報告》。2025年1到4月，企業刊登綠領人才職缺揭露月薪中位數4萬元，比整體職缺3.8萬元高出5.3％，其中綠領醫療可達7.5萬元、另有30％的綠領職缺依人才條件面議薪資。

報告指出，企業刊登綠領職缺揭露的月薪中位數已達4萬元，另有30％綠領職缺依人才專業條件面議薪資（月薪逾4萬），高於整體的15％，顯示人才條件愈佳、薪水愈高，其中51％的專案/產品管理類人員、42％的工程研發類人員，薪資面議的職缺占比最高。

依綠領職務來看，醫療專業人員（非醫師）揭露的月薪中位數7.5萬元最高，如醫檢師、職業衛生護理師等具備醫療服務專業技術、資格門檻高、以及環境與健康交叉需求增加、責任重大，比整體綠領4萬元高出88％。

依產業來看，建築營造不動產業揭露的月薪中位數約4.4萬元最高，業內專業知識需了解綠建築規範、施作過程碳管理、節能永續設計等。

調查也發現，過去八年，企業對於綠領人才的學歷、科系、以及工作經歷要求持續鬆綁，但對工作技能、電腦技能、以及專業證照的要求同步提升。