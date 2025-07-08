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台灣關稅開獎倒數計時 3大金控首席經濟學家模擬三套劇本

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
美國總統川普公布14國家的新關稅稅率。圖／美聯社
美國總統川普公布14國家的新關稅稅率。圖／美聯社

美國總統川普公布14國家的新關稅稅率，將從8月1日起，對日本、韓國、馬來西亞等徵25%；南非30%；印尼32%；泰國、柬埔寨36%；以及寮國、緬甸40%。而包括台灣在內的其餘國家新關稅稅率也將陸續公布，對此，三家金控首席經濟學家8日對後市展開分析，並模擬三套未來劇本。

台新金控（2887）首席經濟學家李鎮宇表示，目前公布的新關稅稅率不會是最終結果，因為川普延長貿易談判期限至8月1日，而從已公布的資訊來分析，川普其實最想動的是汽車產業，而台灣汽車產業較少，在談判上相對具有優勢，如今在台灣關稅方面有三大情境可以推估，第一，關稅20％或以下，對於市場來說就是大利多，而且在8月前持續談判下，有機會取得更低稅率；第二，若台灣關稅與日韓相同為25%，市場應與8日日韓股反應相同「開低走高」；第三，若台灣稅率在30%以上，或維持32%，市場的反應就會悲憤一點，因為日韓台可以算是模範生，且台灣對美國相當友善，若川普持續採如此強硬的態度，面臨的市場反撲恐也會加大。

另外，李鎮宇指出，由於越南稅率降到20%，菲律賓可能取得更低的稅率，這兩個地方預期將成為未來台商供應鏈首選，若台灣稅率談得不錯，預期也會有一波台灣供應鏈回流潮。他也提醒，需留意台灣景氣「外熱內溫」的情況，能夠盡早取得較佳的稅率，也有助於內需的回升。

富邦金控（2881）首席經濟學家羅瑋指出，目前川普延長貿易談判期限至8月1日，因此只要各國在執行之前提供更好的方案，就有機會再下調，比如日本7月20日舉行參議院選舉，在這之前自民黨絕不能讓步，但選完後就可有較大的彈性空間，因此在8月前市場仍處於緊張波動的狀況，但原先內部預期，第3季有很多不確定性因素存在，所以說不必過度驚慌。而以新台幣近期升值幅度，以及台灣政府相當重視此事，因此台灣情況應不至於很惡劣。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超則認為，首波名單中並未包括台灣，不見得是壞事，越南就是很好的例子，其開放美國商品銷往越南零關稅，所以美國給它的稅率是20%，僅次於英國的10%，這也說明川普想要的是比較大的開放。台灣如今需要關注二個重點，第一，對等關稅能否談到比其他國家更低的稅率；第二，關鍵的232條款，台灣原本在半導體、資通訊產品這塊是沒有被課稅，這些占台灣出口比重達到七成，若台灣在這塊能夠豁免掉，衝擊就可大幅減輕。但對等關稅對於經濟成長率還是有一定的影響，電子業面臨對等關稅、匯率等問題，非電子業除了同樣面臨供應鏈、生產基地調整，還要面對中國大陸產能過剩，價格競爭的問題，因此下半年股市表現還是不錯的，但產業差異性將擴大。

另外，在匯率方面，林啟超指出，目前市場預期聯準會（Fed）今年可能會在9月、12月降息，降息2～3碼、近兩年合計降息約4～5碼，至於是否降息到三次，則要視美國通膨數據及景氣表現而定，若景氣放緩、通膨無明顯上升，有可能在11月再降息一次，但他認為未來大方向上仍是回歸基本面，非美貨幣仍處於較有利的位置。

台新金控 富邦金控 川普 關稅

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