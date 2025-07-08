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颱風丹娜絲過境 和山光電坍方如黃河？能源署澄清：AI合成不實資訊

中央社／ 台北8日電
颱風丹娜絲過境，高雄市政府指出，在颱風期間派駐和山里第一線守護民眾安全，啟動應變機制派遣人員及緊急搶修廠商，進駐和山活動中心。經濟部能源署提供／中央社
颱風丹娜絲過境，高雄市政府指出，在颱風期間派駐和山里第一線守護民眾安全，啟動應變機制派遣人員及緊急搶修廠商，進駐和山活動中心。經濟部能源署提供／中央社

針對部分媒體及特定人士指稱和山光電風災後出現「山坡坍方如黃河潰堤」等嚴重災情，甚至引用AI合成圖做為現場照片，能源署嚴正澄清，相關影像並非現場實景，而是經過拼湊與加工製作，與實際狀況嚴重不符。

能源署強調，此類不實資訊的散布，不僅誤導社會大眾，破壞公部門監督機制及防災應變的公信力，更無端引發民眾恐慌。能源署呼籲各界應以事實為依據，審慎判斷資訊真偽，避免傳播錯誤訊息，共同維護公共安全及社會和諧。

颱風丹娜絲過境，經濟部能源署透過新聞稿表示，高雄市政府指出，颱風期間市府水利局即啟動應變機制，派遣人員及緊急搶修廠商24小時進駐和山活動中心，現場巡視期間，並未發現有泥水流出基地外道路，周邊野溪排水亦保持順暢，整體狀況尚屬穩定。

市府亦指出，基地內設置的3座滯洪沉砂池已有效攔截大量泥砂，發揮預期功能，部分施工中排水設施與局部邊坡因大雨影響仍有改善空間，已督促業者立即動員修復、補強排水設施，並將持續監督作業。

能源署重申，和山光電案歷經多次審查與場勘，中央與地方均持續關注開發過程中的各項環境與安全議題，並依規範落實管理。此次颱風期間，能源署感謝地方政府與居民共同合作，防災應變措施得以順利推動，使整體情勢保持穩定可控。

能源署表示，未來也將持續與地方保持密切溝通，落實場域監督，確保民眾安全、維護社區安心的生活環境。

丹娜絲颱風 光電 經濟部

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