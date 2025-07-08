6月外食續漲3.44%、房租再漲2.3% 主計總處：漲勢漸收斂

近期物價成長趨緩，但主計總處8日指出，6月外食費漲幅仍達3.44%，為連續8個月漲幅超過3%；房租也上漲2.3%。主計總處判斷，後續房租、外食漲勢不至於明顯擴大。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，外食費已經連續8個月漲幅大於3%，但6月漲幅略低於5月。此外，今年4月未調漲電價，且商品類物價也相當穩定，外食業者營運成本相對可控。

至於房租方面，曹志弘認為，先前推升房租上漲，主要是來自於整體物價及住宅維修費漲幅較高；如今物價情勢穩定，住宅維修費漲幅先前一度大於3%，現在也收斂至2%以下；另外，房價及利率也會影響租金行情，綜合研判，後續房租漲勢不至於再明顯擴大。

曹志弘表示，6月部分商品及服務漲價明顯，如番石榴漲69%、金飾漲20.66%、豬肉漲5.82%、中式麵食漲4.36%、安親課輔費漲3.76%、火車票漲3.14%、火鍋漲3.58%、外食費漲3.44%，房租漲2.3%、住宅管理費漲3.8%、汽車保養及修理漲3.81%、診所掛號費漲4.29%等；在查價368項中，約三分之二項目都呈上漲，因此民眾對物價上漲還是會很有感。