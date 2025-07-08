CPI寫4年新低！6月年增1.37% 主計總處：下半年物價會更穩

主計總處8日發布6月消費者物價指數（CPI）年增率為1.37%，創逾四年餘最低水準，為連續3個月下滑。主計總處分析，全球貿易量成長趨緩，國際原物料價格下滑、新台幣升值等因素，有助於紓緩物價上漲壓力，下半年CPI漲幅將逐季收斂，預計都會低於2%警戒線之下。

丹娜絲颱風過境南部，恐將帶動國內一波疏果價格上漲。主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，天候因素是影響CPI的重要因素，不過去年7月也有颱風，基期較高，預計7月CPI年增率將較6月來得高，但仍會低於2%。

主計總處指出，今年第2季CPI年增率為1.66%，較主計總處5月底預測值1.92%來得低。今年上半年CPI年增率為1.93%。

曹志弘表示，先前物價漲幅較大，主要是天候因素導致水果價格高漲，今年5月、6月天氣相對穩定，水果漲幅縮小；另服務類價格基期較高，因此今年第2季CPI年增率較為緩和。扣除蔬果及能源的核心物價，6月增幅為1.47%，為連續15個月低於2%。

曹志弘指出，6月進口物價以新台幣計價跌10.35%，為連續3個月下跌，創近五年來最大跌幅。因6月新台幣對美元較去年同期升值9.21%，剔除掉匯率變動因素，以美元計價之進口物價則下跌2.11%，為連續32個月呈下跌走勢。他表示，除了新台幣升值因素，IMF今年4月下修全球貿易量成長率為1.7%，全球需求疲軟，「貿易量成長沒有去年好」，致進口物價持續下跌。

他分析，6月內銷品物價指數年跌6.94%，創近2年最大跌幅。內銷品物價影響國內原物料、中間生產品投入，持續呈下跌，有助於減輕廠商生產成本，將會舒緩國內商品物價上漲壓力；他表示，內銷品物價指數領先CPI約3至6個月，因此預計今年下半年CPI漲幅將會收斂，至少不會擴大，第4季收斂的效果將會更明顯。今年下半年CPI年增率都會在2%以下。

近期CPI走勢趨緩，4月年增率仍在2%以上，但5月CPI增幅降至1.55%，6月再降到1.37%。其中肉類、外食費等食物類價格持續上漲，水果價格仍較去年上漲8.56%，加上房租、掛號費、補習及學習費、汽車保養及修理等費用調升，另台鐵票價也調漲，不過蛋類、油料費、機票及通訊費等價格下跌，與部分服務費因去年端午節落在6月，基數較高，抵銷部分漲幅。