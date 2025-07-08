台灣上半年出口增幅居四小龍之首 財部不看淡7月表現

台灣出口熱，財政部今天發布最新統計，上半年出口額年增25.9%，不僅居亞洲四小龍之首，亦超越美、中表現；展望後市，官員指出，台灣半導體先進製程優勢與AI商機相得益彰，加上提前拉貨潮等挹注，不看淡7月出口，預期將寫連21紅。

財政部今天公布6月出口533.2億美元、創單月新高紀錄，年增33.7%，連續20個月正成長，帶旺上半年出口2832.6億美元、年增25.9%，創歷年同期新高。

財政部統計處長蔡美娜指出，台灣外銷動能熱，主要反映出AI商機風起雲湧，且此趨勢正好就跟台灣半導體先進製程、高階伺服器製造優勢相得益彰，加上美國暫緩實施對等關稅所帶來的提前出貨潮，也有所挹注。

她表示，台灣前6月出口年增25.9%，優於南韓、香港、新加坡、中國、日本、美國、德國公布的最新統計數據。

展望出口後市，美國總統川普（Donald Trump）將簽署行政命令，將原本對等關稅豁免期限7月9日延長至8月1日。蔡美娜表示，當時預期7月的第1週可能還會受惠提前拉貨潮，但目前情況又有變化，美國可能會將暫緩期限延後，因此在最新措施公布前，拉貨效應有望維持。

蔡美娜進一步指出，從進口貨品觀察，最具指標意味的進口電子零組件以及資通與視聽產品6月表現都相當不錯，年增率都在3成以上，由此推斷，7月外銷表現不會特別悲觀或特別看淡。

她表示，7月情勢變數仍多，綜合預測台灣7月出口年增率會介於15%到20%，規模值可能將落在459億到479億美元之間，將寫連續21個月正成長。

財政部統計處分析，隨國際雲端服務供應商積極投資AI基礎建設，高效能運算、雲端資料服務等科技創新應用前景看好，加以國內半導體業者持續投入高階製程研發與擴充產能，皆有助維繫台灣出口動能，但美國關稅措施、地緣政治衝突等不確定因素，仍對全球經貿前景構成風險，須密切關注後續發展。