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談判不順利？台灣沒入首波新關稅名單 許舒博曝鐵板：無法像越南一樣

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
商總理事長許舒博。圖／本報資料照片
商總理事長許舒博。圖／本報資料照片

美國總統川普對等關稅新稅率，台灣主要的競爭對手國日本南韓稅率都為25%，而台灣不在第一波名單中。商總理事長許舒博表示，台灣喪失了籌碼，不是那麼好談，而若最後若是稅率超過30%，台灣就會完蛋，甚至如果超過20%，政府都應該要向國民道歉。

許舒博表示，目前看來，台美談判並不順利，而台灣的農業更是鐵板一塊，因此無法像越南一樣，「越南的土地、工資成本都比台灣來的低，20%的稅率是可以承受的，台灣無法比。」

但對於關稅稅率的期待，許舒博認為，一定要比日本、南韓的25%更低，否則若稅率相同，台灣根本沒有競爭力，且第二季以來台幣匯率升值，美國變相的先賺走了這筆錢，若是把匯率因素算進去，加上25%關稅，那稅率就高達40%。

許舒博表示，台灣對美出口占比23%，是很大的市場，而日本與南韓都加入了很多區域經濟組織，有免稅區域，若是真的放棄美國市場，還走其他市場可以轉移，台灣卻沒有，因此處境還是相對困難。

許舒博認為，台灣仍有希望爭取到15%的稅率，首先，台灣配合美國提高國防預算，台積電也擴大投資美國，更宣布要採購阿拉斯加天然氣，種種要求都配合，若是比態度強硬的日韓還高，那就很不合理。

但許舒博也說，台積電擴大投資美國還未經過投審會就宣布，這是錯失良機，若是政府整合高科技業者布局投資美國，那手上的籌碼就更多。他更說，政府過去一段時間都說談判氣氛良好、台美關係史上最好，若是最後稅率超過20%，那真的應該出來道歉。

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