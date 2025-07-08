「運動產業發展條例」部分條文修正案三讀通過 安永解析五大重點

立法院8日三讀通過《運動產業發展條例》部分條文修正案，安永分析，這次修法針對稅務獎勵、資金投入與科技導入等面向進行強化，企業若捐贈運動產業相關單位，可享更高額度的稅負減免，適用期間也從5年延長至10年，對企業參與運動產業發展提供更穩定誘因。

安永指出，本次修法共有五大重點，首先，提高捐贈加成減除額度，企業若捐贈給經中央主管機關公告的「職業或業餘運動業者」及「重點運動賽事主辦單位」，可享有從原本150%提高至175%的加成減除，自當年度營利事業所得額中扣除。

再來是，延長捐贈適用年限，針對上述類型的捐贈，其稅負減免適用期間，從原先的5年延長為10年，給予企業更長期規劃與支持的空間。

第三，擴大租稅優惠適用對象，條文明確增列企業若捐助經中央主管機關認可、辦理「促進全民運動發展之賽事」，得依所得稅法列為費用，享有租稅優惠，擴大參與全民運動的誘因。

第四，推動運動科技發展，修正條文新增，若企業運用數位技術、資訊科技等手段，提升運動產業服務品質或競爭力，主管機關得提供輔導或獎助措施，鼓勵導入創新科技。

第五，引進國發基金及民間資金，為強化資金動能，條文明定可引進「國家發展基金」與「民間基金」投資運動事業，協助產業取得推展運動業務所需資金，加速產業發展。