豐興廢鋼、鋼筋、型鋼平盤與東鋼不同調 鋼市分歧
豐興（2015）8日開盤，廢鋼、鋼筋與型鋼全面平盤，另家大廠東鋼（2006）則宣布廢鋼收購價每公噸降200元，以貼近國際行情，建築用鋼市場分歧，後市觀望氣氛濃。
豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情漲跌互見。美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼下跌至每公噸305美元，美國貨櫃廢鋼持平為295美元，澳洲鐵礦砂由每公噸93.6美元上漲至94.7美元。
豐興新盤價，廢鋼、鋼筋與型鋼全面平盤，但東鋼對外宣布廢鋼每公噸降200元，與豐興不同調，是否進一步導致豐興調整廢鋼價格，目前仍在考量觀望中。
上市鋼廠主管表示，整體市況雖陷低潮，但隨著國際廢鋼與大陸小鋼胚價格持續，市場期待陷入低價的鋼筋行情有機會獲得支撐，雖然利好訊號仍顯薄弱，豐興7日的平盤表達拒絕再跌的意向。
豐興上周鋼筋每公噸急跌300元，拉近與南部鋼筋價差，成功吸引買氣，接單超過上萬公噸，周邊鋼廠同有斬獲，但南部市場因盤商壓價嚴重，交易氣氛沉寂。
上市鋼廠主管表示，近期大陸唐山小鋼胚現貨報價出現反彈，每公噸回穩至人民幣2,930元，出口報價多止跌或小幅上揚。根據最新商情顯示，大陸出口小鋼胚FOB均價維持在每公噸如436至427美元間，近期未見大幅波動 。
國際廢鋼市場也呈微幅整理行情，美國鐵廢穩定，顯示短線未現大幅調。隨著新幣大幅升值，進口廢鋼變得便宜，但成本優勢無法完全轉嫁，因為內銷鋼筋價格壓力仍在，加上進口小鋼胚出口報價回升，中間商與鋼廠暫時停手觀望。業界指出，成本端不變但出貨壓力提升，恐使本地鋼廠毛利進一步壓縮。
展望未來，若中國大陸小鋼胚價格持續反彈，筋價或有回升空間；但短期供需聯動仍偏弱，市場需等待更多買盤信號或下游補貨動能才可能轉強，市場觀察市場走向，進一步採取行動。
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