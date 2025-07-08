「要怎麼睡覺？」川普擠牙膏式宣布新關稅 中經院長預期台灣關稅落在這區間

美國總統川普今天凌晨在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）公布對日、韓等14國課徵的關稅稅率，將於8月1日起適用，中華經濟研究院院長連賢明在臉書發表看法，他在最後打趣說，「川老大」你能不能一次公布所有國家的對等關稅稅率，像上次一樣做個表一次解決。一個一個國家慢慢公布，「這樣我們智庫同仁要怎麼睡覺？」

連賢明說，第一，昨晚對等關稅開獎不是最後得獎結果，這些反而是川老大覺得還要談判的國家清單。對這些國家來說，現在就是進入談判的下半場。真的確定的是一百多領到10%稅率的國家，那個還沒有公布。

第二，對等關稅談判的關鍵是「不要想對等，不單純關稅，主要是談判」。美國沒想跟台灣簽FTA，也不會給台灣零關稅。川普關稅的地板價就是10%，而要台灣給美國零關稅。最後稅率就看美國市場對你有多重要。南韓、日本都已經和美國簽FTA，但還是被要求25%的對等關稅。和南韓談判中討論的是美國汽車為什麼在韓國賣不動？駐韓駐軍要怎麼分攤軍費？google地圖在南韓為什麼不能用？基本上只要美國想談都可列入。

第三，對等關稅另一個目的在創造非中供應鏈。和中國密切的國家大概都40%往下講，和美國聯盟國家大概10%開始談。所以你看到寮國，緬甸，泰國這些和中國密切的東南亞國家都是快四成，英國歐盟大概都是一成開始加。越南是一個最直接例子，轉口貿易的稅率四成，當地生產的稅率兩成。多投資美國，少用中國貨，這國家的稅率會越低，反之就越高。過去只做生意不搞政治沒有意識形態的好時光已經過去了。

第四，台灣現在處在尷尬中。川普應該想把日本韓國和台灣一起談，放在類似的關稅區間。日本本來要做模範生，談完再找南韓台灣說比照辦理，沒想到石破茂比石頭還硬，南韓新總統則剛上任，反而是台灣最有誠意，談判進度最前面，但還不是美國最滿意結果，所以川老大還在考慮要不要接受。

第五，台美貿易談判卡在哪？個人判斷應該在農業，而不是汽車關稅。汽車關稅和貨物稅最大問題是稅損，金額不小但還有解決空間。農業部分牽涉到食安，很容易被解釋為在美國壓迫下放棄國人健康。這些困難不論哪個國家都會碰到。要不然日本也不會為稻米死守不願意退讓。