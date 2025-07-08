逾四年新低！6月物價再降到1.37% 外食、房租漲勢仍高

主計總處今天發布6月消費者物價指數（CPI）年增率1.37%，再創51個月低點，且連續三個月走跌。除了因去年6月有端午節高基期外，也因蛋類、油料費、機票及通訊費等價格下跌，抵消漲幅有關。不過房租年增率達2.30%，外食費也年漲3.44%，仍處於高點。

近期CPI走勢趨緩，4月年增率仍在2%以上，但5月CPI降至1.55%，6月持續下降，年增率再降到1.37%，創51個月、四年多低點。主計總處官員表示，因國內電價未漲，在國際原物料價格下跌，以及匯率因素造成進口成本下降情況下，下半年物價可望都低於2%。

6月CPI較上年同月上漲1.37％，其中肉類、外食費等食物類價格持續上漲，水果價格仍較去年上漲8.56%，加上房租、掛號費、補習及學習費、汽車保養及修理等費用調升，另臺鐵票價也調漲，不過蛋類、油料費、機票及通訊費等價格下跌，與部分服務費因上年端午節落在6月，基數較高(如個人照顧服務費饋贈禮金)，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果及能源的核心CPI年增率為1.47％。

七大類中仍以食物類漲2.82％最高，主因水果供量較少，價格上漲8.56％，肉類、外食費亦漲4.54％及 3.44％，惟蛋類下跌 8.50％，抵銷部分漲幅。

不過房租漲勢未見趨緩，5月年增率2.28%，但6月年增率上漲2.30％，較5月更高，顯示房租族仍面對嚴峻房租上漲壓力。6月外食費年增3.44%，還是在3%以上高點。

6月高齡家庭CPI年增率1.40%，與全體物價水準相當。