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民團提高放射核廢料處置條例 經濟部：樂見

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
綠色公民行動聯盟等環團上午在立法院舉行民間版「高放射性廢棄物選址暨處置條例」草案公布記者會，呼籲政府盡速立法，強調無論擁核或反核，都應正視高階核廢料儲存問題。記者林伯東／攝影
綠色公民行動聯盟等環團上午在立法院舉行民間版「高放射性廢棄物選址暨處置條例」草案公布記者會，呼籲政府盡速立法，強調無論擁核或反核，都應正視高階核廢料儲存問題。記者林伯東／攝影

民間團體認為，台灣長期缺乏高放射性廢棄物最終處置的法制依據，而面對高放廢「無處可去」，因此提出「高放射性廢棄物選址暨處置條例」草案，籲立院支持。

對此，經濟部表示，為推動高放射性廢棄物最終處置設施選址作業，經濟部已設立「放射性廢棄物處置專案辦公室」，並研擬「高放射性廢棄物最終處置設施選址條例草案」。

經濟部表示，今年5月至7月間專案辦公室與民間團體多次交流民間版選址條例草案架構，經濟部能源署樂見民間團體提出民間版選址條例草案，後續能源署將持續秉持公開透明、廣納意見的原則推動法制相關工作。

廢棄物 辦公室

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