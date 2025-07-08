民團提高放射核廢料處置條例 經濟部：樂見
民間團體認為，台灣長期缺乏高放射性廢棄物最終處置的法制依據，而面對高放廢「無處可去」，因此提出「高放射性廢棄物選址暨處置條例」草案，籲立院支持。
對此，經濟部表示，為推動高放射性廢棄物最終處置設施選址作業，經濟部已設立「放射性廢棄物處置專案辦公室」，並研擬「高放射性廢棄物最終處置設施選址條例草案」。
經濟部表示，今年5月至7月間專案辦公室與民間團體多次交流民間版選址條例草案架構，經濟部能源署樂見民間團體提出民間版選址條例草案，後續能源署將持續秉持公開透明、廣納意見的原則推動法制相關工作。
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