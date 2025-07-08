強勁拉貨、再創新高 6月出口值衝533億美元
財政部8日公布今年6月出口統計，受惠於新興科技應用商機熱絡，以及美國暫緩實施對等關稅期限將屆，客戶端拉貨效應持續發酵，6月出口表現再創新高，來到533.2億美元，不僅連兩月衝破500億美元大關，創歷年單月新高，年增33.7％，為連續第20個月正成長。
財政部原先預估，考慮美國川普總統關稅政策的影響下，廠商會運用關稅暫緩的緩衝期展開備貨，上月預估預計6月出口年增幅度落在15％至25％之間，規模值為457億美元至499億美元，確定20個月上升的趨勢。
財政部表示，受惠於新興科技應用商機熱絡，以及美國暫緩實施對等關稅期限將屆，客戶端拉貨效應持續發酵，6月出口達533.2億美元之歷年單月新高，年增33.7％，連續20個月正成長；進口412.6億美元，受科技產業鏈之分工運作及資本設備購置強勁，與國際原物料行情疲軟等交互影響，年增17.3％。累計1至6月出口年增25.9％、進口年增20.5％，規模值均為歷年同期新高。
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