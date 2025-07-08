匯率侵蝕利潤、關稅大刀又將砍下 漁產品出口業者嘆難在台存活

台美關稅談判結果即將揭曉，基隆有出口食品業者說，台幣升值已侵蝕利潤，如果課20%，研判美國買家還會跟台灣下單，但如果是25%，就要談如何分攤，以防泰、越搶走訂單。業者感嘆，匯率、關稅雙重打擊，讓出口美國為主的中小企業難以存活。

美國總統川普今天公布對日、韓等14國課徵的關稅稅率，8月1日起適用，名單中未見台灣，有業者如坐針氈，認為列在下一波名單，稅率恐怕更不利。

美國由華人開設的大型連鎖超市，過去多向台灣採購漁產品。業者說，美國買家過去都是在每年5月下單，採購下半年的商品，但因川普今年1月20日入主白宮後，出現關稅變動的不確定因素，打亂正常的交易節奏。

美國買家今年初不斷追加叫貨，台灣業者持續把貨運到美國，但從5月至今，1張訂單都沒有。業者自我安慰地說，這樣也好，如果5月後下單，應該是以1美元兌換32元台幣報價，如今台幣升值到29元，甚至出現28元價位，還真不知道該不該接單。

業者分析，因為美國買家是華人，加上台灣的漁產品生產通過美方檢驗標準，競爭力比東南亞國家強。如果美國課徵20%關稅，也就是比原先的10%再加上10%，買方應該還能「處理」，如果是25%，賣方可能就要和買方洽商分攤方案，雙方才能繼續做生意。

業者說，泰國、越南漁產品業者為了搶進中國大陸市場，近年靠日本業者技術指導，品質已見提升，成為台灣業者潛在勁敵。如果美國對台灣課徵關稅過高，拉高美方進口成本，就可能轉向泰、越採購。

提到泰、越漁產品業者進軍大陸市場，基隆出口業者感嘆，過去台灣業者出口漁產品到大陸，業績都是以億計算，現在因為兩岸局勢變化，全部歸零。如果美國市場再因匯率、關稅做不成生意，業者就更難存活，員工生計也會受影響。