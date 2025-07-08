台未列首波名單！美對等關稅延至8月上路 資誠提醒3大觀察重點

美國總統川普於美東時間7月7日簽署行政命令，宣布原訂7月9日上路的「對等關稅」延後至8月1日實施，並公布第一波適用新稅率的14個國家，其中包括日本、韓國課徵25%，馬來西亞25%，印尼32%，寮國與緬甸40%，柬埔寨與泰國則為36%。

儘管台灣尚未在此波名單中，資誠提醒，台灣有可能在近期就會收到通知，不會等到最後一刻才揭曉。

白宮在聲明中指出，此波新稅率調整是針對仍未有效解決美國貿易逆差問題的國家，特別是那些持續對美設下關稅與非關稅障礙、損害美國工人與企業利益者，必須承擔後果。

PwC Taiwan合夥律師李益甄表示，鑑於美國與多數國家的貿易談判短期內難以完成，未來幾周內台灣企業也可能收到美方稅率通知信函，應預作因應。

她提醒企業特別留意以下三點觀察重點。首先，5月12日白宮發布針對中國大陸的關稅命令仍持續有效，大陸出口至美產品仍在90天緩衝期內適用10%基本稅率，加上20%附加關稅，暫未恢復原先125%稅率，顯示雙方已展開初步談判。

其次，目前針對特定產品如汽車的「232條款」關稅仍優先適用，不會與新公布的稅率重疊課徵，例如，日本與韓國出口美國的汽車，在8月1日後仍維持25%關稅，不會加總至50%。

最後，儘管行政命令允許各國在8月1日前持續談判爭取較低稅率，但現實上很難延後或讓稅率歸零，未來美方也可能進一步針對半導體、藥品等項目啟動新一輪232關稅調查，企業應密切留意相關政策走向。