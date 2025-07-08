熙特爾新能源聯手Energy Plug 開拓美洲能源新版圖

熙特爾 (7740) 與加拿大能源儲存解決方案領導者Energy Plug公司正式宣布建立戰略合作聯盟，雙方透過Malahat Battery Technologies Corp. (MBT)，由 Malahat First Nation (Malahat原住民) 持有51%股權，Energy Plug持有49%股權，以聯合品牌「MBT-SEETEL」結合熙特爾在自主研發與製造上的領先優勢，以及Energy Plug在美洲市場的深厚洞察與卓越執行力，深耕加拿大市場，並積極拓展至美國、墨西哥及拉丁美洲，矢志成為全球能源儲存領域的領導品牌。

此次合作致力於為數據中心、國防基礎設施及公用電網提供精準、可靠、不間斷的能源儲存解決方案。Energy Plug獲得熙特爾獨家經銷授權，藉由熙特爾旗下子公司辰熙精密 (Aurosi Precision) 每年具3GWh的電池模組及機櫃生產能力的智能自動化製造產線，其中為加拿大市場保留1GWh的專屬產能，以確保加拿大關鍵基礎設施，如數據中心、國防設施及公用電網，獲得穩定、高效且高品質的能源供應，精準滿足其迫切需求。

雙方正與英屬哥倫比亞及安大略的政府和公用事業單位進行深入洽談，並積極在加拿大本地設立電池模組製造產線，以強化供應鏈本地化能力。進一步鞏固Energy Plug在加拿大市場的領導地位，為全球能源轉型樹立新標竿。

熙特爾憑藉在能源整合、網路安全技術與能源儲存系統的領先優勢，透過此次聯盟為加拿大關鍵基礎設施提供強而有力的支持，打造穩健的本地化解決方案。未來，將以此次跨國合作為基石，進一步開拓國際市場，推動全球能源解決方案的創新與應用。