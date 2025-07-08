全國技能競賽16日南港開跑 多元體驗活動搶先報

年度技能盛事第55屆全國技能競賽，將於7月16日至20日在台北南港展覽館1館及2館盛大登場。7月17日至19日競賽期間開放免費參觀，本屆賽事以「我的極限，不被定義」為主軸，象徵選手們勇於突破自我、挑戰無限可能以及追求卓越的精神。

勞動部表示，第55屆全國技能競賽不僅是國內技能領域的年度盛事，今年也將同步辦理國手選拔賽，藉以選出國家頂尖技術人才，邁向國際舞台為國爭光。

本次競賽匯聚來自全國各地的青年組及青少年組共計1,231位技優選手，在69個職類中同場競技，除展現精湛技能實力之外，獲得前三名的選手，將有機會進一步角逐成為國手，代表參加我國主辦的第3屆亞洲技能競賽，以及明年在上海舉辦的第48屆國際技能競賽。期能讓世界各國見證台灣職業訓練及技能培育的豐碩成果與技術底蘊。

為提供最佳的競賽環境與觀賽體驗，本屆賽事規劃主題展示區及技能體驗站，期望國人參觀競賽為選手加油打氣外，同時可以瞭解不同職類的技術應用與產業的發展趨勢。

主題展示區則以「星技園」為構想，透過AI觸控、情境互動闖關等方式呈現技能競賽的歷史沿革及介紹百工百業相關技術與職類的關聯性，彰顯技能的重要性。

另外，為鼓勵民眾透過體驗發掘自己技能的潛質，現場安排有趣多元的技能體驗站，依照類群屬性，設置四個站點分布於南港展覽1、2館，不僅有技能的操作（3D列印、組裝太陽能車等）、創意手作DIY（銅戒、香氛精油等），還可以集章拿好禮，熱鬧可期，歡迎大家一起來免費體驗。