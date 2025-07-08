颱風夜搶修完畢台電人員黑暗中慶生 許願工作平安

颱風丹娜絲橫掃南台灣，全台累積超過82萬戶停電，遠在花蓮的搶修團隊前往重災區嘉義支援，適逢一名台電人員生日，大夥在搶修工作完成後就地簡單慶生，壽星許下心願，「希望大家工作平安順利」，展現台電人的責任與使命感。

颱風丹娜絲是120年來第一個在嘉義登陸的颱風，罕見路徑重創雲嘉南地區，造成全台超過650支電桿、3座電塔倒塌，全台累積超過82萬戶停電。台電至今已動員逾萬人次、出動工程車輛超過6000車次，並啟動跨區支援，調配全台搶修人力前往災區協助。

遠在花蓮的台電搶修團隊亦驅車趕往受災嚴重的嘉義地區，支援新港鄉咬仔竹、中洋等地，樹木倒塌與高壓斷線修復作業，搶修工作持續至深夜，終於在昨天晚間11時40分順利復電。

值得一提的是，團隊中正好有一名台電人員適逢生日，在完成數小時搶修作業後，其他台電人員簡單準備蛋糕、插上蠟燭，趕在生日尾聲，在夜空見證下，成就這場難忘的「燭光慶生」。壽星在昇空車旁許下心願，他說，「希望大家工作都平安順利，能早一點回花蓮休息。」

台電表示，對台電人來說，能在第一時間把電修好，即是最重要的責任與心願，也是比任何禮物都更珍貴的生日紀念。