快訊

等到了！Gogoro推「0月租方案」騎多少付多少 資費方案、優惠一次看

暴雨炸彰化多處淹水 民眾灌爆縣長王惠美臉書一面倒「希望停班停課」

旅外日人認證必帶夏季伴手禮！他讚「實用又方便」：在美國算藥品

聽新聞
0:00 / 0:00

日韓被課25%關稅！台廠：川普變來變去 匯率又壓力山大、比日韓更不利

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
美國總統川普今天公布對日、韓等14國課徵的關稅稅率，將於8月1日起適用。首波名單未包括台灣。圖／本報資料照片
美國總統川普今天公布對日、韓等14國課徵的關稅稅率，將於8月1日起適用。首波名單未包括台灣。圖／本報資料照片

美國總統川普今天公布對日、韓等14國課徵的關稅稅率，將於8月1日起適用。雖然首波名單未包括台灣，但電子零組件、半導體供應鏈與ICT廠商如坐針氈，憂心下一波名單中的稅率恐更不利台灣，更有廠商抱怨政府對內無法穩定匯率、對外無法主導關稅談判，導致台商出口競爭力愈來愈差，比日韓還不如，後續不樂觀。

某不具名的半導體供應鏈廠商高層直言，儘管美國尚未公布台灣稅率，但業界從昨晚至今日都高度戒備，「現在最擔心的不是稅率高低，而是（川普）政策變來變去，讓企業根本無法制定穩定的因應策略」，他說，因為川普雖公布針對日韓、馬來西亞、哈薩克、寮國、緬甸、印尼、柬埔寨、泰國等14國關稅稅率，且聲明會在8月1日起適用，但隨後又透露還有轉圜空間。

「不知道川普過兩個月會不會又來另一個劇本，」他憂心地說，其實稅率多少都可以有因應方案，現在最大的問題是：政策不確定性。

該高層說，日本與韓國被課高達25%關稅，預估衝擊會集中在日韓的汽車業；但是，台灣也沒好到哪去，無論稅率多少，會面臨的是台幣升值，加上被課關稅的雙重衝擊，出口壓力山大。

另一科技大廠研發主管也說，很多半導體相關原物料、設備都是日本製，但近期日幣狂貶，這些設備與原物料都採日幣報價，「這就抵銷一部分關稅」，他說，反觀台灣恐不那麼幸運；近期台幣升值，讓許多公司的利潤都受到擠壓。

三三會理事長林伯豐也指出，台灣在國際談判常被邊緣化，打前鋒的常最先挨打，台灣籌碼不多，相較中國、日本、韓國，談判空間更是有限，美國4月宣布對台徵高達32%的對等關稅就「極不合理」、「台商根本承擔不起」。

林伯豐說，關稅雖然嚴峻，但匯率風險更讓出口導向企業難以招架，新台幣兌美元若跌破29元以下，對出口商來說，匯率造成的傷害甚至比關稅更大。

面對川普是否第二波名單會揭曉台灣的稅率，產業界感嘆，無論高低，短期都難以鬆懈，但希望政府加強外交與經貿協商力道、同時還是要穩定匯率，來協助企業降低不確定性衝擊。

台幣升值 川普 關稅

延伸閱讀

川普14國關稅開獎 劍指「洗產地」國家…謝金河揭關鍵：台灣沒翻臉破局的空間

尼坦雅胡：巴勒斯坦若建國 將成摧毀以色列平台

川普對等關稅整理包：現況如何？市場怎麼解讀？川普會繼續TACO嗎？

台灣還在剉咧等！紐時：川普關稅第N次延期 專家警告2風險

相關新聞

日韓被課25%關稅！台廠：川普變來變去 匯率又壓力山大、比日韓更不利

美國總統川普今天公布對日、韓等14國課徵的關稅稅率，將於8月1日起適用。雖然首波名單未包括台灣，但電子零組件、半導體供應...

越南對等關稅談妥20% 學者說一原因日、韓、台都不行

川普陸續針對多個國家發布關稅通知函，學者原本都以越南稅率20%都判斷台灣有機會更低，但看到日韓狀況，學都改口了，判斷台灣...

全國技能競賽16日南港開跑 多元體驗活動搶先報

年度技能盛事第55屆全國技能競賽，將於7月16日至20日在台北南港展覽館1館及2館盛大登場。7月17日至19日競賽期間開...

勞動部修訂停復工要點 違者最高有期徒刑3年、罰15萬元

近期遠東新世紀化學纖維總廠，及台中新光三越百貨公司火災爆炸案，造成各界關注。為強化工作場所安全，勞動部8日修正發布「勞動...

丹娜絲颱風重創南台灣 中華電信全力救災搶修

丹娜絲颱風以百年罕見之路徑重創南台灣各城市，於台灣西南部帶來狂風暴雨，造成當地淹水、停電、聯外道路及通訊中斷等重大災情，...

惠譽信評：美中關稅緊張局勢降級 全球經濟仍將顯著放緩

鑑於美中貿易緊張局勢於近期降級，惠譽信評相較於2025年4月中旬發布的上一期《全球經濟展望》，對全球經濟成長預測進行大幅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。