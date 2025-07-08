日韓被課25%關稅！台廠：川普變來變去 匯率又壓力山大、比日韓更不利

美國總統川普今天公布對日、韓等14國課徵的關稅稅率，將於8月1日起適用。雖然首波名單未包括台灣，但電子零組件、半導體供應鏈與ICT廠商如坐針氈，憂心下一波名單中的稅率恐更不利台灣，更有廠商抱怨政府對內無法穩定匯率、對外無法主導關稅談判，導致台商出口競爭力愈來愈差，比日韓還不如，後續不樂觀。

某不具名的半導體供應鏈廠商高層直言，儘管美國尚未公布台灣稅率，但業界從昨晚至今日都高度戒備，「現在最擔心的不是稅率高低，而是（川普）政策變來變去，讓企業根本無法制定穩定的因應策略」，他說，因為川普雖公布針對日韓、馬來西亞、哈薩克、寮國、緬甸、印尼、柬埔寨、泰國等14國關稅稅率，且聲明會在8月1日起適用，但隨後又透露還有轉圜空間。

「不知道川普過兩個月會不會又來另一個劇本，」他憂心地說，其實稅率多少都可以有因應方案，現在最大的問題是：政策不確定性。

該高層說，日本與韓國被課高達25%關稅，預估衝擊會集中在日韓的汽車業；但是，台灣也沒好到哪去，無論稅率多少，會面臨的是台幣升值，加上被課關稅的雙重衝擊，出口壓力山大。

另一科技大廠研發主管也說，很多半導體相關原物料、設備都是日本製，但近期日幣狂貶，這些設備與原物料都採日幣報價，「這就抵銷一部分關稅」，他說，反觀台灣恐不那麼幸運；近期台幣升值，讓許多公司的利潤都受到擠壓。

三三會理事長林伯豐也指出，台灣在國際談判常被邊緣化，打前鋒的常最先挨打，台灣籌碼不多，相較中國、日本、韓國，談判空間更是有限，美國4月宣布對台徵高達32%的對等關稅就「極不合理」、「台商根本承擔不起」。

林伯豐說，關稅雖然嚴峻，但匯率風險更讓出口導向企業難以招架，新台幣兌美元若跌破29元以下，對出口商來說，匯率造成的傷害甚至比關稅更大。

面對川普是否第二波名單會揭曉台灣的稅率，產業界感嘆，無論高低，短期都難以鬆懈，但希望政府加強外交與經貿協商力道、同時還是要穩定匯率，來協助企業降低不確定性衝擊。