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川普對等關稅出爐拉升日本 半導體大廠憂心台灣不妙

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
家登集團家崎大樓8日在土城舉辦落成典禮，家登董事長邱銘乾（右3）與夫人共同出席。記者尹慧中攝影
家登集團家崎大樓8日在土城舉辦落成典禮，家登董事長邱銘乾（右3）與夫人共同出席。記者尹慧中攝影

美國總統川普在美東時間7日率先公布14國的對等關稅日本的稅率被提高1個百分點至25%，南韓則維持為25%，但看起來調降者少數，台灣半導體廠8日看待該議題認為台灣低於日本機率不高、看來不妙，也憂心衝擊景氣。

依據川普政府公布，最新對等關稅14國日本的稅率從4月進一步被提高1個百分點至25%，南韓則維持為25%，8月1日起開徵，台灣、印度等尚未被宣布。

對於該情況，家登（3680）董座邱銘乾回應關稅議題時憂心指出，台灣恐怕不妙，從日本南韓來看，台灣對等關稅稅率比日本低的機率看來不高。如果台灣對等關稅稅率仍高於25%，「我們好像似被當成奴婢對待」，回應媒體詢問美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在當地聽證會指出希望所有半導體供應鏈都搬回美國的議題，他也再次直言回應指出，好像真的都把大家當成丫鬟。

日本 美國商務部 關稅

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