104人力銀行統計 綠領職缺月薪中位數4萬元、專業綠領薪資溢價5.3%

淨零轉型已成趨勢，綠領人才薪水步步看漲。環境部連續第二年與104人力銀行合作完成2025上半年《綠領人才就業趨勢報告》，2025年1到4月，企業刊登綠領人才職缺揭露月薪中位數4萬元，比整體職缺3.8萬元高出5.3%，其中，綠領醫療（非醫師）可達7.5萬元；另有30%的綠領職缺依人才條件面議薪資。

環境部長彭啓明指出，近六成綠領工作歡迎新鮮人、也不限科系，企業鬆綁學歷及年資，更看重專業條件，「環境部淨零綠領人才培育課程」將在9月首度發出合格證明，求職轉職者可更新履歷資料，提升職場身價。

在此同時，環境部為提供多元淨零培育課程，未來將推出一系列加值課程，包括與經濟部合作「節能培訓班」、與內政部合作「淨零建築」課程及與成功大學合開「碳捕捉、利用及封存（CCUS）」課程；另配合衛福部規劃以大型醫療院所人員為對象的「綠色醫療專班」，環境部國環院也將與資源循環署合作開辦「資源循環專班」。

環境部2025上半年《綠領人才就業趨勢報告》，由環境部彙整各部會提供「臺灣2050淨零轉型12項關鍵戰略」相關關鍵字，合併104人力銀行提供永續關鍵字，包括淨零、減碳、環境工程等，2025年關鍵字新增到1,339組，透過104人力銀行累積超過46.8萬家徵才企業會員、超過898.3萬名求職會員資料庫進行大數據探勘，分析最近八年含有關鍵字的公司名、公司介紹、職缺名稱、工作內容、條件要求、技能證照等，並分析綠領人才的證照、薪資、及職涯歷程。

趨勢報告指出，企業刊登綠領職缺揭露的月薪中位數已達4萬元，另有30%綠領職缺依人才專業條件面議薪資，高於整體的15%，人才條件愈佳、薪水愈高。其中，51%的專案/產品管理類人員、42%的工程研發類人員，薪資面議的職缺占比最高。

依職務，醫療專業人員（非醫師）揭露的月薪中位數7.5萬元最高，如醫檢師、職業衛生護理師等具備醫療服務專業技術、資格門檻高、以及環境與健康交叉需求增加、責任重大，比整體綠領4萬元高出88%。依產業，建築營造不動產業揭露的月薪中位數約4.4萬元最高，業內專業知識需了解綠建築規範、施作過程碳管理、節能永續設計等。依「臺灣2050淨零轉型12項關鍵戰略」，戰略5「節能」因關鍵技術複雜，並須跨領域整合，揭露的月薪中位數4.8萬元最高。

根據環境部2025上半年《綠領人才就業趨勢報告》，過去八年，企業對於綠領人才的學歷、科系、以及工作經歷要求持續鬆綁，但對工作技能、電腦技能、以及專業證照的要求同步提升。

學歷方面，2025年，95%綠領工作歡迎大學及以下學歷，其中，77%「維修/技術服務類人員」歡迎高中職，有技術有機會。經歷方面，92%綠領工作歡迎年資5年以下的求職者，其中，56%歡迎年資一年以下或不限年資的新鮮人，75%「維修/技術服務類人員」歡迎年資一年以下或不限年資，友善年輕族群。科系方面，59%綠領工作不限科系，8年提升7.5個百分點。12%獲得企業邀約的人才，已非職缺刊登時的限定科系。

當企業鬆綁綠領人才的學經歷，2025年，29.8%綠領工作要求工作技能，比2018年增加20.3%；33.2%綠領工作要求電腦專業技能，八年增加20%；23.9%綠領要求專業證照，八年增加7.1%。