越南對等關稅談妥20% 學者說一原因日、韓、台都不行

川普陸續針對多個國家發布關稅通知函，學者原本都以越南稅率20%都判斷台灣有機會更低，但看到日韓狀況，學都改口了，判斷台灣應該是卡在農產品問題，因為執政黨放也不是，不放也不是；台日韓與美國談判過程都不順利，原因是這幾個國家都是民主國家，都有選舉的政治壓力，不像越南等國政府可以直接決定即可。相較之前樂觀態度，學者認為，如果台灣也堅持不讓，應該也是25%起跳，「台灣只要拿到與日韓相同稅率，就算不錯了」。

中央大學經濟系教授吳大任表示，原本看到越南稅率降到20%，認為台灣應該相對樂觀，如今日、韓稅率都要25%，感覺沒有原先樂觀。

他判斷，台灣不再此波名單，原因可能有二，一是台灣在美國重要性不高，此時美國有更重要的事要處理；其二，日日韓雖然與美方積極談判，但過程碰到很多困難，主要是日、韓、台都是民主國家，美方每件要求，執政黨都不能做太多讓步，否則在野黨會放過執政黨嗎？例如美方可能要求日本開放日本稻米，但日本政府不可能讓步，美國批沒誠意，但如果石破茂讓步，一定會影響執政，這個影響比讓步更大，如果日本不堅持，一定會面對在野黨嚴重攻擊，不像越南是專制國家，政府決定就可以，「所以越南行，但日、韓、台不行」。

吳大任說，台灣也一樣，我想卡關應該不會是汽車問題，國內消費者對汽車降低貨物稅，進口車變便宜是歡迎，應該是卡在農產品，美國一直想推基改食品，但國人認為有健康疑慮，還有美豬美牛，都牽涉到政治，雖然農產品占經濟比重很低，但台灣政府不能放棄農民，問題是美國很在乎農產品出口。

他說，以往任何貿易談判都要很久才會有結果，就是因為有各自立場要帶回國內尋求共識，但美國這次極限施壓要大家很快決定，倉促談判原本就對我們不利，執政黨如果還有政治考量不敢輕易讓步，會被美國認為沒有誠意，如果台灣堅持不讓，可能會比照日韓25%起跳，甚至被迫接受更高稅率。

亞太商工總會執行長邱達生也說，之前以越南與台灣狀況比較，認為越南順差比台灣大，台灣有機會獲得更低稅率，但是日韓結果看起來，因為日韓態度很強硬，結果美國就課20%，如果台灣堅持不讓步農業及汽車業，原本樂觀會有變數。

邱達生說，之前行政院長卓榮泰已預告，敏感的工業及農業產品不會放，因此汽車零組件及農產品都不會讓步，目前應該就是卡在這些；但台灣相對其他國家應該有一些優勢，也就是高階半導體已到美國投資，雖然與目前關稅談判不同法源，但台灣談判團隊應該要綁在一起，不能完全照美國遊戲規則。

邱達生認為，從美國強勢作為來看，台灣不管談怎麼都會被罵，如果談得好表示妥協很多，如果談不好，大家會認為政府這幾個月都在幹什麼？

他認為，如果台灣不堅持汽車及農產品，稅率就可能比日韓低，但如果台灣堅持不讓，最後若能與日韓稅率相同，就算不錯了，因為韓國原本就與美國有貿易協定，日本也與美國有類似的貿易協定，日韓起跑點比台灣有優勢。如果是25%，雖然產業毛利率會被壓縮，但出口競爭優勢不會喪失，因為東南亞各國都比台灣高，中國大陸也比我們高。