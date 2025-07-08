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台灣關稅進度卡關？百萬網紅推測「卡住原因」：不是川普要的

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普已宣布14國關稅，於8月1日開始生效，但尚未出現台灣。資料照，美聯社
美國總統川普已宣布14國關稅，於8月1日開始生效，但尚未出現台灣。資料照，美聯社

美國總統川普已宣布14國關稅，於8月1日開始生效，但尚未出現台灣。對此，百萬網紅Cheap猜測，台灣還沒開獎的原因，可能是給的牌都不是川普想要的，談判不順利就卡住了。

Cheap在臉書表示，台灣關稅還沒開獎，大概是因為談判不太順利，不然以民進黨的個性，早就放鞭炮開記者會，宣布「台美史上關係最好」，現在遲遲沒動靜，大概就是卡住了。Cheap認為，台灣給的牌，可能是讓台幣升值、台積電赴美、買天然氣、買軍火等，但這些都不是川普想要的。

Cheap進一步表示，美國開的條件一定是讓台灣吞不下去的，川普要的應該是會衝擊台灣產業，甚至「直接大爆死的那種」，談判才會卡關。推測像是美國汽車零關稅、美豬美牛不得標產地、保健品零關稅。

Cheap提到，電子業出口是台灣的經濟命脈，反觀國產汽車、農業、保健品等加起來貢獻很低，如果為了保護小產業而拖住電子業，有點不划算也不公平，直言「老謝（ 財訊傳媒董事長謝金河）說10%，這次你就準一次吧」。

貼文一出後，不少網友都表示「雖然相關產業會受到衝擊，但我還是強烈建議讓國產車去見祖先」、「國產汽車真的還要保護下去嗎？」、「要我們其他產地全都有標，那只有美國沒標就沒問題（X）」、「我以為是卡關的先公布，日韓25%蠻明顯就是卡關了」、「開出來台灣35%就好笑了」、「我猜維持32%」、「錯了，這次公布的是談不好的，叫你趕快來談，沒公布的代表有在進度中」。

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