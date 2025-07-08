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丹娜絲颱風重創南台灣 中華電信全力救災搶修

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
丹娜絲颱風以百年罕見之路徑重創南台灣各城市，中華電信於第一時間成立應變中心並派出搶修團隊。圖／中華電信提供
丹娜絲颱風以百年罕見之路徑重創南台灣各城市，中華電信於第一時間成立應變中心並派出搶修團隊。圖／中華電信提供

丹娜絲颱風以百年罕見之路徑重創南台灣各城市，於台灣西南部帶來狂風暴雨，造成當地淹水、停電、聯外道路及通訊中斷等重大災情，中華電信於第一時間成立應變中心並派出搶修團隊，出動數百名工程師（包含固網寬頻和行動團隊）全力投入搶修。截至今日上午8時，尚餘行動基地台392台、語音3174戶、寬頻用戶1萬877戶，以及MOD 9805戶尚未修復，多位於災損嚴重區域，工程團隊持續全力搶修中，俟台電陸續復電，將於最快時日內恢復正常通信。

中華電信董事長簡志誠表示，本次風災，行政院已指示中央各單位全力投入救災，中華電信全力配合政府、動員所有可動用之人力及物資搶修通訊。

簡志誠指出，丹娜絲颱風接近台灣前，公司即已備妥本島及離島「海地星空」救災通信設備，從海纜、微波、衛星、光纖到行動網路，全面強化災時的網路韌性，協助政府能以順暢通訊，快速而精準進行救災。丹娜絲颱風侵台，中華電信積極配合中央災害應變中心，確保22個縣市災害應變中心及其消防局低軌衛星OneWeb連線正常，數發部韌性司與內政部消防署特別感謝中華電信確保災時通訊順暢。

中華電信表示，將針對受災區域行動、市話、固網寬頻及MOD等服務中斷的客戶，依風災影響天數，按照比例減免費用。

中華電信 董事長 颱風

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