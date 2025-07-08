惠譽信評：美中關稅緊張局勢降級 全球經濟仍將顯著放緩

鑑於美中貿易緊張局勢於近期降級，惠譽信評相較於2025年4月中旬發布的上一期《全球經濟展望》，對全球經濟成長預測進行大幅度上調。不過，惠譽於8日發布的2025年6月版《全球經濟展望》認為，世界經濟仍面臨自1930年以來最嚴峻的貿易戰所引發的大幅放緩。

惠譽目前預測2025年全球GDP成長為2.2%，較4月版《全球經濟展望》上調0.3個百分點。此外，惠譽並將2026年經濟成長預測自2.0%上調至2.2%。這些成長率遠低於2024年的2.9%和2.7%的長期平均值。

惠譽已將2025年美國經濟成長預期從1.2%上調至1.5%，且認為衰退風險正在消退。不過，國內終端需求已放緩，惠譽預期2025年下半年消費將放緩。惠譽將中國大陸2025年經濟成長預期也從3.9%上調至4.2%，並將歐元區經濟成長預測自0.6%上調至0.8%。

惠譽對美國有效關稅稅率（ETR）的最新估計值為14.2%。惠譽的基礎情境假設，未來幾個月內有效關稅稅率將進一步小幅上升，接近3月版《全球經濟展望》中假設的水平（18%）。這遠低於4月版《全球經濟展望》的假設水準（27%）。儘管如此，惠譽最新的GDP預測仍低於3月版《全球經濟展望》的預測，反映出近幾個月以來美國貿易政策的極端波動，這加劇不確定性並將進一步影響經濟成長。

關稅已削弱美國企業和消費者信心，並促使美國民眾在2025年第1季提前進口商品以規避關稅上調，推動當季美國進口激增。此外，庫存也大幅上升。目前幾乎沒有證據表明加徵關稅對美國消費者物價指數（CPI）產生任何影響，但上游業者價格和物價壓力指標已有所上升。

美國金融資產價格面臨下行壓力，反映在股市波動加劇、美元走弱及30年期長期公債殖利率上升。

在中國大陸，財政寬鬆是抵銷美國關稅衝擊的關鍵政策工具。不過，美元廣泛走弱和人民幣本幣計價出口價格持續下跌，加之中國大陸有效匯率下降，亦可能有助於中國大陸出口商在其他國家獲得市場份額。

在德國，美國上調關稅（包括汽車關稅）構成又一個不利的外部衝擊。不過，近期國內需求出現一些令人鼓舞的跡象，財政政策應有助於2026年經濟成長復甦。

隨著美國經濟增長放緩，聯準會可能對降息持謹慎態度，惠譽仍預期今年僅會在2025年第4季降息一次。關稅將推高通膨，勞動力成長正急劇減緩，部分通膨預期指標仍處於高位。

近期油價波動進一步推高通膨風險。惠譽已將2025年年平均油價預期上調5美元至每桶70美元。

歐洲央行似乎對薪資和物價通膨近期的放緩步伐感到較為滿意，惠譽預期9月歐洲央行將進一步降息至低於中性的水準（1.75%）。