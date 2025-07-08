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AI進軍下水道！內政部推智慧水務提升工程品質

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
污水下水道建設計畫進行考核評鑑。內政部提供
污水下水道建設計畫進行考核評鑑。內政部提供

面對下水道工程日益複雜與人才短缺挑戰，內政部積極導入人工智慧（AI）技術輔助查驗與施工管理，盼提升基礎建設效率與安全性，打造更具韌性的永續城市。內政部長劉世芳8日表示，中央與地方推動下水道建設已超過30年，累積大量資料與經驗，若能結合AI工具，將為台灣水環境工程帶來轉型契機。

為進一步推動AI應用、促進產官學交流，內政部國土管理署8日舉辦「智慧水務新紀元：解碼下水道AI創新應用」研討會，並同步舉行「113年度污水下水道建設計畫考核評鑑」頒獎典禮。

劉世芳親自頒獎給桃園市、宜蘭縣與嘉義市政府，肯定其在污水下水道建設的優異表現，也鼓勵各縣市持續強化水環境維護與資源循環利用，擴大基礎設施建設成果。

劉世芳指出，截至今年4月底，全國共設有84座污水處理廠、7座再生水廠，累計接管戶數逾410萬戶，接管率達42.18%，每日可處理污水達446萬噸，整體污水處理率為69.83%；其中，每日產出17.22萬噸再生水，提供產業使用及作為乾旱風險水源，為台灣民生與經濟發展提供穩定支撐。

劉世芳強調，未來若能在下水道設計與施工階段導入生成式設計、參數優化模型、影像辨識、自動化分類等AI技術，不僅可提升作業效率，也能接軌國際智慧建設趨勢，並進一步培育具科技應用與創新思維的工程人才，提升台灣在氣候變遷下的城市韌性，促進下水道產業永續發展。

AI 劉世芳

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