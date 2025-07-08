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美國新關稅未包含台灣 賴總統昨深夜與談判團隊視訊

台美關稅談判中 賴總統深夜與經貿團隊視訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
賴清德總統深夜與經貿談判團隊視訊。總統府／提供
賴清德總統深夜與經貿談判團隊視訊。總統府／提供

有關台美關稅進度一事，總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統7日深夜與目前正在美國的經貿談判團隊進行視訊通話，賴總統除再次感謝行政院副院長鄭麗君、經貿總談判代表楊珍妮等成員數月來投入談判工作的辛勞，也就整體談判情形聽取團隊的報告。

郭雅慧表示，賴總統在視訊中強調，面對美國政府的對等關稅政策，我國始終秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補的原則進行談判，也期盼在談判中，尋求達到雙邊貿易平衡，增進台美在科技及國安等多元領域的合作。

賴總統勉勵談判團隊，務必以維護國家及產業利益，維護國民健康及糧食安全為核心任務，為國家爭取合理的關稅。

昨天這場視訊歷時約50分鐘，參與這場視訊會議的成員，還有蕭美琴副總統、行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、行政院秘書長龔明鑫、總統府副秘書長張惇涵、國安會諮詢委員傅棟成、黃重諺、國安會副秘書長徐斯儉、總統府辦公室主任陳羿伶等人。

華府端則為行政院副院長鄭麗君、總談判代表楊珍妮、國安局長蔡明彥、駐美代表俞大㵢。

賴清德總統深夜與經貿談判團隊視訊。總統府／提供
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國安會 總統府發言人 視訊

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